Ukrainā iesūtīti gandrīz 100% sapulcināto Krievijas spēku; apšaudes audzē bēgļu straumes. Teksta tiešraide

Francijas prezidents Emanuels Makrons norādījis, ka kara beigas tuvākajās nedēlās vēl negaidot. Viņš Krievijas kolēģim Vladimiram Putinam norādījis, ka pirms sarunām jābūt pamieram, bet tas noraidīts, padarot sarunas "sarežģītas". (Sky News)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba kārtējo reizi pirmdien izteica aicinājumu Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vest tiešas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. "Mēs visi saprotam, ka tieši viņš pieņem galīgos lēmumus, it īpaši tagad," skaidroja Kuļeba, "mūsu prezidentu nebaida nekas, arī tieša tikšanās ar Putinu. Ja arī Putinam nav bail, lai viņš atnāk uz tikšanos, lai apsēžas un runā."

Baltkrievijas Minskas apgabala Mačuļišču lidostā 6. martā "Airbus Defence & Space" uzņemtā satelītattēlā fiksētas četras lidmašīnas un 91 helikopters. Attēlā cita starpā esot saskatāmi 15 "Mi-26" helikopteri. Gan to skaits, gan kopumā lidostā sapulcinātais lidaparātu arsenāls pārsniedzot visu baltkrievu gaisa floti.

Slavenais poļu digitālās mākslas fantasts Jakubs Rozalskis Ukrainā notiekošajam veltījis darbu "Kaimiņi". https://www.facebook.com/jrozalski/posts/512983796859832&show_text=true&width=500

Virs Kijevas Ukrainas Gaisa spēku lidmašīna pulksten 20.30 virs Kijevas notrieca vienu Krievijas gaisa spēku lidmašīnu un pēc neilga laika – pulksten 21.10 gaisa kaujā netālu no pilsētas tika notriekta otra ienaidnieka lidmašīna, ziņo Ukrainas Bruņotie spēki. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1500914661897740296

Gandrīz 100% Krievijas karavīru, kas iepriekš bija sapulcināti uz Ukrainas robežas, ir iesūtīti valstī, ziņo ASV aizsardzības jomas amatpersona. Pirms kara sākuma Pentagona pārstāvji ziņoja, ka pie robežas sapulcināti 150 000 līdz 190 000 Krievijas karavīru.

Kāda sieviete ar video vēršas pie radiem Krievijā, tostarp savas mātes, video rādot Krievijas artilērijas apšaudē cietušo pašas māju Mikolajivas pilsētā, jo, kā noprotams, viņi notiekošajam Ukrainā netic. https://t.me/ressentiment_channel/18063

Ukrainas pilsētas Hostomeļas mērs Jurijs Priļipko, kā arī vēl divi citi cilvēki nāvējoši sašauti pārtikas izdales laikā. Hostomeļa, kuras pievārtē atrodas "Antonov Airlines" lidosta, pieredzējusi vienas no sīvākajām savstarpējām kaujām jau kopš pirmās kara dienas 24. februārī. Pilsētas pārstāvji pauž, ka Priļipko miris varoņa nāvē. ("Sky News")

Saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai Saeima 28. februārī pieņēma grozījumus Nacionālās drošības likumā, ļaujot Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi uzsākt dienestu Ukrainas bruņotajos spēkos. Grozījumi stājās spēkā 1. martā.https://www.delfi.lv/news/national/politics/lidz-sim-sanemti-tris-latvijas-iedzivotaju-pieteikumi-karot-ukraina.d?id=54127992

Krievijas Bruņoto spēku mērķis aplenkt Ukrainas galvaspilsētu Kijevu (baltais laukums pašā vidū) ir tālu no realitātes. Kā redzams šajā Kijevas apgabala kartē, līdz šim agresora spēki (ar sarkanu) iesprūduši pašos pilsētas ziemeļrietumos, un, lai gan tuvojas arī no ziemeļaustrumiem, spēcīgās pretestības dēļ tas okupantiem joprojām nav izdevies.

Līdz šim Krievijas nodarītais kaitējums Ukrainas infrastruktūrai tiek lēsts vairāk nekā deviņu miljardu ASV dolāru apmērā, paudusi Ukrainas Infrastruktūras ministrija. Aprēķini veikti par laika posmu no kara sākuma 24. februārī līdz svētdienai, 6. martam. (Sky News)

Kijeva tieši šobrīd piedzīvo smagus, visticamāk, raķešu triecienus. "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko pieļauj, ka lietā tiek liktas "Iskander" raķetes.

Šodien Ukrainas dienvidu pilsētā Melitopolē ieradies okupācijas spēku bruņuvilciens. Video autentiskums ir apstiprināts un ainava sakrīt ar Melitopoles stacijas apkārtni. Savukārt video redzamais vilciens 2016. gadā piedalījies Krievijas militārajos manevros Krimā.

Ļviva vairs nespēj uzņemt jaunus bēgļus no Ukrainas austrumu un centrālajiem apgabaliem, paudis pilsētas mērs Andrijs Sadovijs. Viņš norāda, ka pilsētu kopš kara sākuma šķērsojuši vairāki simti tūkstoši cilvēku, bet aptuveni 200 000 bēgļu pilsētā apmetušies, kas arī ir tās galējā kapacitāte. Viņš paudis, ka valsts rietumos esošajā pilsētā, kurā pamatā dzīvo ap 700 000 cilvēku, ieradīsies arī nākamie bēgļu viļņi, kā dēļ aicina starptautiskās palīdzības organizācijas iesaistīties krīzes risināšanā.

Šodien Sīrijas ziemeļdaļā, kā ierasts, norisinājusies Krievijas un Turcijas kopējā patruļa pa kurdu apdzīvotajām teritorijām. Vienīgā atšķirība no citām reizēm – Krievijas tehnikai uzkrāsoti lieli balti burti "Z", kādus var redzēt arī tās tehnikai, kas iesūtīta Ukrainā terorizēt civiliedzīvotājus.https://twitter.com/NPA_English/status/1500852667182206976

Ukrainas dienvidu pilsētas Melitopoles radio un televīzijas torņus pārņēmuši agresora spēki, kuri uzsākuši propagandas pārraidīšanu, ziņo pilsētas mērs Ivans Fjodorovs.

"Es palieku Krievijā. Ļaujiet viņiem iebāzt pak**ā savu likumu par militāro cenzūru. Esmu teicis un atkārtoju: krievi un ukraiņi nedrīkst viens otru nogalināt. Ja man būs lemts nonākt cietumā par iestāšanos pret karu, es to pieņemšu cienīgi," paziņojis Krievijas opozīcijas politiķis Iļja Jašins. https://twitter.com/IlyaYashin/status/1500864890667417604

Krievija tagad ir visvairāk sankcionētā valsts pasaulē, liecina sankciju pret Krieviju apkopotāja "Castellum.ai" dati. Pret Krieviju ir vērsts vairāk sankciju nekā pret Irānu, Venecuēlu, Mjanmu un Kubu kopā. Vērtējot pēc sankciju skaita, Krievijai seko Irāna, Sīrija un Ziemeļkoreja.

Pirmdienas pievakarē Popasas rajonā, kas ir pie līdzšinējās Donbasa frontes, ukraiņiem izdevies notriekt kārtējo Krievijas lidmašīnu "Su-30". Publicētajās fotogrāfijās redzams, ka no tās nekas daudz nav palicis pāri.

Ukrainas teritoriālās aizsardzības vienībām izdevies iznīcināt Krievijas Bruņoto spēku degvielas apgādes konvoju pie Priluku pilsētas aptuveni 150 kilometrus uz austrumiem no galvaspilsētas Kijevas. https://twitter.com/NotWoofers/status/1500869156765327373

Neatzītās Piedņestras amatpersonas paudušas, ka Ukraina 4. martā uzspridzinājusi dzelzceļa tiltu uz faktiskās robežas starp Krievijas kontrolēto Moldovas teritoriju un Ukrainu. Kopš Krievija uzsāka iebrukumu Ukrainā, pastāv bažas, ka Piedņestra, kur atrodas Krievijas karaspēks, varētu iesaistīties konfliktā. Tāpat vairāki gaismā nākuši Krievijas militāristu plāni atklājuši, ka Piedņestras sasniegšana pa sauszemi ir viens no okupantu mērķiem Ukrainā. (bne IntelliNews)

Krievijā dominējošā politiskā partija "Vienotā Krievija" ierosina nacionalizēt to Rietumu uzņēmumu īpašumus, kuri atteicās strādāt Krievijā. (Gazeta)

Ukraina pirmdien noraidīja Maskavas piedāvājumu izveidot humānās palīdzības koridorus no Krievijas armijas pašas bombardētajām pilsētām caur okupanta Krievijas vai tās noziedzīgās sabiedrotās Baltkrievijas teritoriju. Krievijas priekšlikums par "drošu" izeju no Harkovas, Kijevas, Mariupoles un Sumi seko vairākiem gadījumiem, kad tās karavīri pa bēgošajiem civiliedzīvotājiem atklājuši uguni vai pretēji iepriekš runātajam neaptur pilsētu apšaudes.

Kanāda ir paziņojusi par jaunām sankcijām pret desmit personām, kas "līdzvainojamas" Maskavas iebrukumā Ukrainā. Kanādas premjerministrs Džastins Trudo norāda, ka starp šiem desmit cilvēkiem ir "bijušās un esošās augstākās valdības amatpersonas, oligarhi un Krievijas vadības atbalstītāji". (BBC)

Kanāda izziņo vēl 10 Krievijas vareno pievienošanu sankciju sarakstiem. Tie esot esošie un bijušie oligarhi, amatpersonas un Krievijas prezidenta Vladimira Putina atbalstītāji. Šie cilvēki esot atrodami pērn janvārī publicētā Kremļa redzamākā opozicionāra un politieslodzītā Alekseja Navaļnija sabiedroto veidotajā sarakstā, atklājušas amatpersonas. Kanāda Ukrainai finansiālās palīdzības un humānās palīdzības formā jau piešķīrusi līdzekļus vairāk nekā septiņsimt miljonu eiro apmērā, bet amatpersonas paudušas, ka daudz kas vēl ir darāms.

Aviācijas uzlidojumā Makarivas pilsētā esošai maizes ceptuvei, kas atrodas pavisam netālu uz rietumiem no galvaspilsētas Kijevas, nogalināti vismaz 13 cilvēki, ziņo Ukrainas ārkārtas dienestu pārstāvji. Vēl pieci cilvēki ir ievainoti. Pirms vairākām dienām Krievijas spēki pilsētu bija ieņēmuši, bet Ukrainas Bruņotie spēki to saņēmušo vienību pilnībā iznīcināja.

Aģentūras EPA fotogrāfs pirmdien iemūžinājis, kā bēgļu gaitās devušies ukraiņu bērni Polijas dienvidu pilsētā Osvicimā apgūst poļu valodu improvizētā klasē kafejnīcā "Bergson". Simtiem tūkstoši ukraiņu bērnu varētu pieteikties dalībai Polijas skolu sistēmā, paudušas Izglītības ministrijas amatpersonas. Ministrs Darjušs Piontkovskis preses konferencē pirmdien atklāja, ka vairāki tūkstoši ukraiņu bērnu jau ir pierakstījušies skolās visā Polijā.

Apvienotās Karalistes ārlietu ministre Liza Trasa izteikusies, ka Rietumi "nerīkojās pietiekami agri vai pietiekami izlēmīgi", reaģējot uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina veikto karaspēka koncentrēšanu uz robežas ar Ukrainu. "Patiesība ir tāda, ka prezidents Putins neuztvēra atturēšanas draudus pietiekami nopietni," viņa sacīja deputātiem. Līdz ar iebrukumu Ukrainā Trasa sacīja, ka Krievija ir "sagrāvusi Eiropas drošības arhitektūru". (BBC)

Tētim drīzu uzvaru pret varmākām un meitiņas satikšanu! https://www.facebook.com/dzemdibunams/posts/5173868796002458&show_text=true&width=500

Īrijas galvaspilsētā Dublinā kāds vīrietis pirmdien aizturēts pēc tam, kad ar kravas automašīnu iebrauca Krievijas vēstniecības vārtos. Jau kara pirmajā dienās ar sarkanu krāsu tika apliets pie vēstniecības žoga piestiprinātais zeltītais Krievijas ģerboņa divgalvainais ērglis, bet vēlāk tas pazuda pavisam. https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1500848552691605506

No Irpiņas pilsētas evakuēti aptuveni 2000 civiliedzīvotāju, teikts policijas paziņojumā.

Nesaistīti ar Ukrainā notiekošo, bet šajā laikā vēl vairāk var novērtēt Latvijas aizsardzības industrijas jaunumus. https://twitter.com/RozenbergsJ/status/1500771209495121930

Ukrainas Ārlietu ministrija apgalvo, ka okupanti šopēcpusdien turpinājuši apšaudīt pilsētas, tostarp Kijevu un Mariupoli. Ukraina norāda, ka ienaidnieka apšaudes bloķē civiliedzīvotāju evakuāciju un humānās palīdzības sniegšanu vairākos reģionos. (Sky News)

Kopš Krievijas invāzijas sākuma Ukrainas veselības aprūpes infrastruktūrai notikuši vismaz septiņi uzbrukumi, liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati.

Ukrainas lūgums pievienoties Eiropas Savienībai tiks apspriests "tuvākajās dienās", pirmdien tviterī paziņoja Eiropadomes prezidents Šarls Mišels. "ES stingri atbalsta Ukrainas centienus mazināt humānās ciešanas, ko radījusi Krievijas agresija, un nodrošināt kodoldrošību," piebilda Mišels. "ES solidaritāte, draudzība un bezprecedenta palīdzība Ukrainai ir nesatricināma." https://twitter.com/eucopresident/status/1500818767777083395?s=20&t=6JQLGz21sZKUd1jV9imAEg

https://www.facebook.com/arlietuministrija/posts/333691548782696&show_text=true&width=500

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans parakstījis dekrētu, kas ļauj valsts teritorijā izvietot NATO spēkus, ziņo “Reuters”. Iepriekš tradicionāli Maskavai draudzīgais Orbans iebilda pret NATO klātbūtni un ieroču tranzītu caur Ungāriju.

Okupantu spēku uzbrukumi atstājuši vairāk nekā 900 Ukrainas apkaimju bez elektrības, ūdens un apkures, paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks.“21. gadsimta barbari. Krievija sabojāja/iznīcināja 202 skolas, 34 slimnīcas un vairāk nekā 1500 dzīvojamo ēku," paziņojis Podoļaks. (Al Jazeera)

Izmeklējošās žurnālistikas portāla "Bellingcat" vadītājs Kristo Grozevs mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis, ka Krievijas-Ukrainas sarunām pietuvinātas personas viņu informējušas, ka Krievija ierosinājusi šādu konflikta risinājumu: 1) Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis formāli paliek šajā amatā, bet Krievija ieceļ Juriju Boiko par premjerministru; 2) Ukraina atzīst Donbasa separātisko "tautu republiku" neatkarību un okupēto Krimu par Krievijas Federācijas sastāvdaļu; 3) Ukraina atsakās no ambīcijām pievienoties NATO. Zelenskis šīs Maskavas idejas esot pilnībā noraidījis. https://twitter.com/christogrozev/status/1500812687009267712

Sumu apgabalā aizturēti vēl 14 okupantu karavīri, ziņo Ukrainas policija.

Krievija paziņojusi, ka var pārtraukt militārās operācijas "jebkurā brīdī", ja Ukraina izpildīs Krievijas nosacījumus. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norāda, ka Ukrainai ir jāatzīst okupētā Krima par Krievijas Federācijas teritoriju, bet "Doņeckas Tautas Republika" un "Luhanskas Tautas Republika" par neatkarīgām valstīm. Papildus tam Peskovs saka, ka Ukrainai ir jāgroza sava konstitūcija un jāatsakās no vēlmes pievienoties jebkuram blokam (piemēram, NATO). Viņš piebilst, ka Krievija pabeigs Ukrainas "demilitarizāciju" un, ja šie nosacījumi tiks izpildīti, Krievijas militārā darbība nekavējoties apstāsies. (BBC)

Mītiņa laikā Hersonas apgabala Nova Kahovkā okupanti atklājuši uguni pa neapbruņotiem cilvēkiem, vienu nogalinot un septiņus ievainojot. Par šo 6. martā notikušo incidentu Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālizmeklēšanu.

Eiropas Savienība gatavo turpmākas sankcijas pret Krieviju sakarā ar Kremļa neapdomīgo rīcību pret civiliedzīvotājiem, tostarp sievietēm un bērniem, pirmdien sacīja Eiropas Komisijas prezidente. "Mums jau bija trīs stingru sankciju paketes, taču tagad mums ir jāpārliecinās, ka nav nepilnību un sankciju ietekme tiek maksimāli palielināta," sacīja Urzula fon der Leiena. (CNN)

"Sarkanais Krusts" ir paziņojis, ka viena no tā komandām, kas mēģināja izvest civiliedzīvotājus no Mariupoles apgabala, atklāja, ka ceļš, pa kuru viņi plānoja doties, ir mīnēts. Dominiks Stilharts, Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas (ICRC) pārstāvis, sacīja, ka tā ir "ļoti bīstama situācija". Viņš aicināja abas puses vienoties par detaļām, lai civiliedzīvotāji varētu droši evakuēties. Krievija nav pildījusi savus solījumus nodrošināt evakuācijas koridorus un pagājušajā nedēļas nogalē turpināja uzbrukumus, tādējādi izjaucot civiliedzīvotāju evakuācijas plānus. (Sky News)

Ukrainas prokuratūra sākusi izmeklēšanu par Krievijas karavīru pastrādātu lielveikala apšaudīšanu Harkivā, kā rezultātā gājuši bojā četri cilvēki, bet vairāk nekā 15 ievainoti. Lielveikalam “Hazar” artilērijas šāviņi trāpījuši 6. martā pulksten 12.00, ziņo UNIAN.

https://www.facebook.com/mikrotik/posts/10159842645659603&show_text=true&width=500

Eiropas Savienībai "ir jāsagatavojas pieciem miljoniem" bēgļu no Ukrainas, pirmdien žurnālistiem sacīja ES augstais pārstāvis Žuzeps Borels pirms Eiropas ārlietu ministru sanāksmes Monpeljē, Francijā. (CNN)

NATO plāno turpināt paplašināt savu klātbūtni Austrumeiropā, apsverot iespēju izveidot pastāvīgākas pozīcijas Baltijas valstīs, pirmdien Lietuvā sacīja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. (CNN)

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ceturtdien Antālijā, Turcijā, tiksies ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. (BBC)

Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vu sacīja, ka Pekina uzmanīgi vēro notikumus Ukrainā, lai izvērtētu savu stratēģiju attiecībā uz Taivānu. "Kad mēs vērojam notikumu attīstību Ukrainā, mēs arī ļoti uzmanīgi vērojam, ko Ķīna var nodarīt Taivānai," pirmdien preses konferencē sacīja Vu. Viņš brīdināja, ka briesmas radītu situācija, kurā Ķīna Rietumu reakciju uz Maskavas agresiju Ukrainā tulkotu kā vāju. (CNN)

Aktuālā karte: Kā pret Krieviju aizstāvas Ukraina https://www.delfi.lv/interaktivie-stasti/karte-ka-pret-krieviju-aizstavas-ukraina-7-marta-aktuala-informacija.d?id=54126352

Nākamā miera sarunu kārta starp Krieviju un Ukrainu notiks šodien. To apstiprinājis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks. (Sky News)

Sarunās tiek apskatīti vairāki scenāriji, gan atbalsts Zelenskim un augstākajām Ukrainas amatpersonām, ja tām jāpārceļas uz Ļvivu Ukrainas rietumus, gan arī iespējamība, ka Ukrainas prezidentam ar tuvākajiem padomniekiem jābēg no Ukrainas un jāveido jauna valdība Polijā, atklājušas amatpersonas. https://www.delfi.lv/news/arzemes/asv-un-eiropa-gatavojas-ukrainas-trimdas-valdibai-zino-avoti.d?id=54126470

ASV un citas NATO dalībvalstis līdz šim ir nosūtījušas Ukrainai 17 000 prettanku raķešu un 2000 zenītraķešu "Stinger", CNN pavēstīja augsta ranga ASV amatpersona.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis lūdzis Kijevas sabiedrotajiem nodrošināt Ukrainai militārās lidmašīnas un boikotēt Krievijas naftu, kā arī citus eksporta produktus. "Ja iebrukums [Ukrainā] turpināsies un Krievija nav atteikusies no saviem plāniem pret Ukrainu, tad ir nepieciešama jauna sankciju pakete (..) miera labad," sacīja Zelenskis. ("Al Jazeera")

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens vizītes laikā Lietuvā uzsvēra, ka ASV un sabiedrotie ir gatavi "stāties pretī jebkuriem draudiem", tostarp nosūtot uz Eiropu vēl 7000 ASV spēkus un pārvietojot citus, "lai stiprinātu" NATO austrumu flangu”.Sekretārs Blinkens atkārtoti apliecināja ASV "svēto" apņemšanos ievērot NATO līguma 5. pantu – "uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem", uzsverot: "Mēs aizstāvēsim katru NATO teritorijas centimetru." Šodien Blinkens apmeklēs arī Latviju un tiksies ar mūsu valsts augstākajām amatpersonām. (BBC)

Indijas premjerministrs Narendra Modi mudinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu rīkot tiešas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, aģentūrai "Reuters" ziņojis kāds avots Indijas valdībā. "Prezidents Putins informēja premjerministru Modi par Ukrainas un Krievijas komandu sarunu statusu," sacīja avots.

“Pacelsim kafijas tasi un izbaudīsim skaisto dzīves ceļojumu!” minēts “Paulig” reklāmās. Tas gan turpmāk attieksies vien uz tirgu ārpus Krievijas. Somijā dibinātajam pārtikas uzņēmumam aptuveni 170 kilometrus no Maskavas – Tverā atrodas viena no kafijas grauzdētavām, kur saražotā produkcija galvenokārt tiek pārdota Krievijā. Šeit strādā aptuveni 200 darbinieki. “Pašreiz tiek gatavots šim procesam nepieciešamo darbību grafiks, lai visu veiktu, vadoties pēc līgumiem ar “Paulig” darbiniekiem, klientiem Krievijā un vietējiem tiesību aktiem,” aiziešanu no Krievijas publiskā paziņojumā komentēja uzņēmuma pārstāvji.

Ukrainas Nacionālā policija ziņojusi par trim nāves gadījumiem Doņeckas apgabalā pēdējo 24 stundu laikā. Starp bojāgājušajiem ir arī viens bērns. (Sky News)

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1500772620383526917

Valsts policija veic faktu pārbaudi par Ukrainu atbalstoša plakāta bojāšanu uz Vidzemes šosejas pie Siguldas, portālam “Delfi” sacīja policijas pārstāve Ance Rozīte. Uz plakāta Ukrainas karoga krāsās ir uzkrāsots “Z” burts – tas ir viens no simboliem, kā Krievija identificē Ukrainā iebrūkošās tehnikas kolonnas.

Pārtikas un medikamentu izsniegšanas laikā iedzīvotājiem gājis bojā Hostomeļas mērs Jurijs Priļipko. Viņu nošāvuši Krievijas iebrucēji. https://www.facebook.com/hostomelrada.gov.ua/posts/7033026853435840&show_text=true&width=500

"Ķīna ir gatava turpināt spēlēt konstruktīvu lomu miera sarunu veicināšanā un strādāt ar starptautisko sabiedrību, lai vajadzības gadījumā veiktu nepieciešamo starpniecību," kara Ukrainā kontekstā sacīja Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji. Vangs nesniedza sīkāku informāciju par to, ko šāda loma varētu nozīmēt praksē un kāds būtu Ķīnas iespējamās iesaistīšanās līmenis. Vangs iepriekš sacīja, ka Ķīna atbalsta visus konstruktīvos starptautiskos centienus, kuru mērķis ir panākt politisku noregulējumu Ukrainā, raksta CNN. Ķīna līdz šim ir atturējusies no Maskavas agresijas nosodīšanas, kā arī uzsvērusi gatavību sadarboties ar Krieviju un savas labās attiecības ar Putina vadīto valsti.

Ukraina ziņo par okupantu zaudējumiem līdz šim. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1500765748364521474

No Odesas piekrastes ar raķetēm pirmdien bojāts Krievijas karakuģis “Vasīlijs Bikovs”, ziņo “Black Sea News”. Video ar raķešu palaišanu pa kuģi, kurš pēc trāpījuma atkāpies, publicējuši Ukrainas jūras spēki.

Vēstuli parakstījuši 13 Prezidenta cilvēktiesību padomes locekļi, arī Aleksandrs Asmolovs, Igors Kaļapins, Nikolajs Svanidze, Aleksandrs Sokurovs un citi. Cilvēktiesību padome ir konsultatīva struktūra. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-prezidenta-cilvektiesibu-padomes-locekli-aicina-apturet-karadarbibu-ukraina.d?id=54125642

Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki iznīcinājuši vismaz 30 Krievijas helikopterus, kas stāvējuši Čornobajivkas lidlaukā pie Hersonas, informē Ukrainas sauszemes spēki. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/298303982401600&show_text=true&width=500

Pēdējo 24 stundu laikā, Krievijai bombardējot dzīvojamos rajonus, Harkivas pilsētā gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, teikts pirmdien izplatītajā Ukrainas Ārkārtas dienesta paziņojumā.

Ķīnas Sarkanais Krusts sniegs Ukrainai humāno palīdzību, paziņojis ārlietu ministrs Vans Ji, atkārtoti aicinot turpināt diplomātiskās sarunas. Viņš uzsvēra, ka Ķīnas draudzība ar Krieviju esot cieša un ka sadarbības iespējas starp abām valstīm ir ļoti plašas. Ji vārdi izskanēja dažas stundas pēc tam, kad Austrālijas premjerministrs Skots Morisons mudināja Ķīnu kritizēt Krieviju. Garā ārpolitikas runā Sidnejā Morisons sacīja, ka Ķīna vairākkārt runājusi par suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošanu. "Šajā vēstures posmā Ķīnai ir jāpierāda, ka tie ir vairāk nekā tikai vārdi," sacīja Morisons, piebilstot, ka "nevienai valstij nebūtu tik liela ietekme uz Krieviju kā Ķīnai". (BBC)

Krievija paziņojusi, ka cilvēkiem būs atļauts pamest kaujas zonas, taču daži no evakuācijas koridoriem ved uz Baltkrieviju vai Krieviju. Reaģējot uz to, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pārstāvis sacīja, ka viņa pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pamest savas mājas caur Ukrainas teritoriju. "Tas ir pilnīgi amorāls stāsts. Cilvēku ciešanas tiek izmantotas, lai radītu vēlamo televīzijas attēlu," teikts preses pārstāvja rakstiskā ziņojumā. "Tie ir Ukrainas pilsoņi, viņiem vajadzētu būt tiesībām evakuēties uz Ukrainas teritoriju," piebildis Zelenska pārstāvis, kuru citē "Sky News".

Jaunākā izlūkošanas informācija, ar kuru dalījusies Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Londona ziņo, ka Krievija vēršas pret Ukrainas sakaru infrastruktūru, lai samazinātu Ukrainas pilsoņu piekļuvi uzticamām ziņām un informācijai. Krievija svētdien Harkivā īstenoja uzbrukumu televīzijas tornim. Tas notika pēc līdzīga uzbrukuma Kijevas televīzijas tornim Kijevā 1. martā.Ukrainas piekļuve internetam, visticamāk, arī tiks traucēta Krievijas triecienu infrastruktūrai radīto papildu bojājumu dēļ. Pēdējās nedēļas laikā ziņots par interneta pieslēguma pārrāvumiem Mariupolē, Sumi, Kijevā un Harkivā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500727508014088192

Francijai un Eiropai joprojām ir rīcības brīvība, lai īstenotu turpmākas sankcijas pret Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā, sacīja Francijas finanšu ministrs Bruno Lemārs. “Jā, ir manevra iespējas. Visas iespējas ir apspriežamas,” sacīja Lemārs. ("Al Jazeera")

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma uz Poliju kopumā aizbēguši aptuveni 1 067 000 ukraiņu, no kuriem 142 300 valstī ieradās svētdien, paziņojusi Polijas robežsardze.

Krievija ir paziņojusi, ka atvērs jaunus humānās palīdzības koridorus, lai civiliedzīvotāji varētu evakuēties no zonām, kurās notiek kaujas. Krievijas ziņu aģentūras "RIA Novosti" publicētie evakuācijas maršruti liecina, ka civiliedzīvotāji varēs doties uz Krieviju un Baltkrieviju. Koridors no Kijevas vedīs uz Krievijas sabiedroto Baltkrieviju, bet civiliedzīvotājiem no Harkivas evakuācijas koridors vedīs uz Krieviju. No Mariupoles un Sumi pilsētām koridori vedīs gan uz citām Ukrainas pilsētām, gan uz Krieviju, vēsta ziņu aģentūra AFP. (BBC)

Jaunzēlandes valdība strādā pie likumprojekta, kas ļaus valstij noteikt papildu sankcijas Krievijai, reaģējot uz tās iebrukumu Ukrainā, pirmdien preses konferencē paziņoja premjerministre Džasinda Arderna. Likumprojekts ļaus valdībai vērsties pret personām, uzņēmumiem, pakalpojumiem un ar iebrukumu saistīto personu aktīviem, tostarp oligarhu aktīviem, sacīja Arderna. (CNN)

“The New York Times” prognozē trīs iespējamos kara iznākuma scenārijus. Pirmais: Ja Rietumi nespēs apturēt diktatoru Putinu, viņš turpinās noslaucīt Ukrainu no zemes virsmas. Tas var novest pie tāda mēroga kara noziegumiem, kādus Eiropa nav redzējusi kopš Otrā pasaules kara laikiem.Otrais: ekonomiskās sankcijas pret Krieviju iedarbosies un abas puses būs spiestas meklēt kompromisu. Apmaiņā pret uguns pārtraukšanu un Krievijas spēku izvešanu Ukrainai būtu Krievijai jānodod kopš 2014. gada okupētās Donbasa teritorijas un jāapsola nekad nepievienoties NATO. Savukārt Rietumi piekrīt atcelt Krievijai piemērotās sankcijas. Šis scenārijs tiek vērtēts kā mazticams, jo tad Putinam nāktos atzīt, ka viņš nav spējis realizēt savus plānus. Trešais: pats mazticamākais scenārijs paredz, ka Krievijas iedzīvotāji sacelsies un gāzīs Putinu.

Pēc nakts bombardēšanas Harkivā pilnīgi vai daļēji sagrautas daudzstāvu dzīvojamās mājas, administrācijas ēkas, medicīnas iestādes, mācību iestādes un kopmītnes. Degusi 21 ēka pilsētas centrālajā daļā. Izglābti un evakuēti 200 cilvēki. Drupās atrasti astoņi bojāgājušie, informē Ukrainas ārkārtas situāciju dienests. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327844792716750&show_text=true&width=500

Ukrainas pilsētu bombardēšanu vada Krievijas Gaisa kosmisko spēku galvenais komandieris Sergejs Surovikins, raksta medijs “The Insider”. 1991. gada puča laikā viņš personīgi vadījis bruņutehnika kolonnu, kas brauca virsū cilvēkiem. 2014. gadā viņš vadījis tanku daļu nosūtīšanu uz Donbasu. Foto: Krievijas Aizsardzības ministrija

Krievijas spēki solījuši pirmdien pārtraukt uguni un izveidot koridorus civiliedzīvotāju evakuācijai no Mariupoles, Kijevas, Harkivas un Sumi, ziņo aģentūra “Interfax”. Tas darīts pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona lūguma, norādījusi Krievijas Aizsardzības ministrija. Atgādinām, ka divi iepriekšējie civiliedzīvotāju evakuēšanas mēģinājumi izgāzās, jo Krievija neturēja solījumu pārtraukt uguni.

Naktī Krievijas spēki no jūras apšaudījuši kritisko infrastruktūru Odesas apgabala Tuzlā. ("Liga.net")

Ukrainas spēki atguvuši kontroli pār Čuhujivu, savā ikdienas paziņojumā apgalvo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krievijas spēkiem tur nodarīti smagi zaudējumi un kaujas laikā nogalināti divi augsta ranga Krievijas komandieri. (BBC) Čuhujiva atrodas nepilnu 40 kilometru attālumā no Ukrainas otrās lielākās pilsētas Harkivas, kuru Krievijas iebrucēji cenšas ieņemt kopš iebrukuma sākuma.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-karam-ukraina-verve-siriesus.d?id=54125090

Ukrainas spēki pie Mikolajivas uzspridzinājuši tiltu. https://www.facebook.com/kostenko.roman83/videos/1338204646604588/&show_text=0&width=267

Indijas valdība turpina centienus evakuēt simtiem indiešu studentu, kas iestrēguši ielenktajā Ukrainas ziemeļaustrumu pilsētā Sumi. Svētdien Indijas vēstniecība aicināja studentus būt gataviem izbraukt. Indijas vēstniecības komanda atrodas Poltavas pilsētā, kur koordinē evakuāciju no Sumi. Saskaņā ar Indijas datiem pilsētā palikuši ap 700 indiešu studentu. (CNN)

Krievijā pēc pretkara sprediķa novadīšanas svētdien arestēts mācītājs, raksta BBC Krievijas žurnālists Andrejs Zaharovs. Kopš iebrukuma Ukrainā sākuma Krievijā par iestāšanos pret karu ir aizturēti vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku, liecina nevalstiskās organizācijas “OVD-info” dati. https://twitter.com/skazal_on/status/1500600600576380947

Mikolajivā pēc šī rīta apšaudes izcēlušies ugunsgrēki. Daļa pilsētas – 142 mājas – palikusi bez siltumapgādes. https://www.facebook.com/nikoblteplo.com.ua/posts/1399910763761081&show_text=true&width=500

Mikolajiva pirmdien jau no agra rīta apšaudīta ar reaktīvajām zalvju uguns sistēmas raķetēm. Atsaucoties uz amatpersonām, UNIAN ziņo, ka lietā liktas “Smerč” raķetes.

Lielbritānija, ASV, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande pieprasījušas apturēt Krievijas dalību Interpolā, nekavējoties liegt Krievijas piekļuvi tās sistēmām, tviterī raksta Lielbritānijas iekšlietu ministre Priti Patela. (LETA)

Ukrainas karavīri spēlē valsts himnu pie Krievijas artilērijas triecienos bojātām ēkām. https://www.facebook.com/kira.rudik/videos/715118076315210/&show_text=0&width=560

Krievijas iebrukuma rezultātā bez elektrības ir palikušas gandrīz 1000 apdzīvotas vietas (646 tūkstoši iedzīvotāju). Bez gāzes – aptuveni 130 tūkstoši iedzīvotāju. Vissarežģītākā situācija ir Doņeckas, Harkivas, Čerņihivas un Mikolajivas apgabalos, informē Enerģētikas ministrija. https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/324810583010228&show_text=true&width=500

Krievijas Putina režīms aktīvi cīnās, lai valstī neizplatītos pretkara noskaņojums. Komunālie darbinieki Sanktpēterburgā ar krāsu aizklāj ledū iegrebtu uzrakstu “karam nē”.

Mikolajivā (Nikolajeva) krīt Krievijas spēku raidītas raķetes.

Amerikāņi sniedz Ukrainai satelīta attēlus un elektroniskās izlūkošanas datus stundas vai divu laikā kopš to iegūšanas, raksta “The New York Times”. Tāpat ASV izlūkdienesti esot nodrošinājuši Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ar šifrētu komunikācijas kanālu, kas dod iespēju pa drošiem sakariem sazināties ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Ceturtdien Baltā nama preses sekretāre Džena Psaki atklāja, ka ASV Ukrainai sniedz “reālā laika” izlūkošanas datus. (BBC)

Krievija rekrutē sīriešus pilsētvides kaujām Ukrainā, atsaucoties uz četrām ASV amatpersonām, ziņo “The Wall Street Journal”. ASV amatpersonas neprecizēja, cik Sīrijas algotņu plānots nosūtīt. Šis solis norāda uz iespējamu kauju saasināšanos Ukrainā, norādīja eksperti.

Ukrainas aizsardzības amatpersonas brīdinājušas, ka Krievija gatavo savus spēkus visaptverošam uzbrukumam galvaspilsētai Kijevai.Atsaucoties uz Ukrainas armijas ģenerālštāba ziņojuma atjauninājumu, BBC ziņo, ka Maskavas spēki sākuši vākt resursus uzbrukumam pilsētai, tankiem un motorizētajām kājnieku vienībām virzoties uz tuvējo Irpiņas pilsētu, lai sagatavotos.Ziņojumā teikts, ka Krievijas komandieri ir apgādājuši savus spēkus ar degvielu, kas tika nosūtīta no Baltkrievijas caur Černobiļas zonu. (BBC)

Lielbritānijas aizsardzības amatpersonas uzskata, ka pēdējo 48 stundu laikā Krievijas spēku ieguvumi ir minimāli un uzbrukums ir iestrēdzis spēcīgas Ukrainas pretestības un vāja loģistikas atbalsta dēļ. Taču gaisa un artilērijas triecieni pēdējās 24 stundas turpināja graut militārus un civilus objektus Ukrainas pilsētās. Krievijas spēki nedarbojas kompetenti un tas ietekmē karavīru morāli, raidsabiedrībai BBC teica Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks admirālis sers Tonijs Radakins. Kopš iebrukuma sākuma Krievija ir cietusi “briesmīgus zaudējumus”, viņš domā.

