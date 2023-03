Ukrainā ievainojumus lādiņa sprādzienā guvis brīvprātīgais snaiperis no Latvijas

Ukrainā vieglus ievainojumus lādiņa sprādzienā guvis brīvprātīgais snaiperis no Latvijas ar segvārdu "Sarkanā lapsa" ("Red Fox"), sociālajos tīklos vēsta biedrība "SOS palīdzība Ukrainai", kas nodarbojas ar palīdzības vākšanu un nogādāšanu Ukrainas armijai.

Atsaucoties uz paša snaipera pausto, biedrība raksta, ka Bahmutas sektorā viņš braucis divatā ar draugu no Čehijas līdz viņiem trāpījis 120 milimetru (mm) lādiņš. Persona no Čehijas gājusi bojā. "Tikko atbraucu no frontes. Pazaudēju ļoti labu draugu no Čehijas. Divatā braucām pa fronti un mums trāpīja 120 mm lādiņš," teikts ierakstā.

Snaiperim ir viegli ievainojumi, proti, "četri caurumi kreisajā rokā un divi ribās", un viņš aizvests uz slimnīcu.

"Sarkanā lapsa" apgalvojis, ka pēc pāris dienām braukšot atpakaļ uz fronti.

Kopš kara sākuma Ukrainā minētais cīnītājs no Latvijas vairākkārt intervēts gan Ukrainas, gan Latvijas medijos. Vēl šonedēļ "Latvijas Radio" publiskotajā intervijā viņš norādījis, ka likvidējis 21 ienaidnieka karavīru. Ukrainā viņš ir viens no apbalvotākajiem latviešu karavīriem.

"Sarkanā lapsa" savulaik Latvijā bijis Jaunsardzē, līdz pat Krievijas vispārējam iebrukumam Ukrainā dienējis Latvijas valsts militārajās struktūrās, bet 25. februārī ieradies Ukrainā, vēstīja "Latvijas Radio".

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Ukrainas armijai pievienojās vairāki Latvijas brīvprātīgie cīnītāji un arī kaujas mediķe Sarmīte Cīrule. Pērn izskanēja, ka viņa guva kontūziju un smadzeņu satricinājumu sprādzienā. Janvāra vidū Latvijas Televīzija vēstīja, ka sieviete izrakstīta no slimnīcas un atgriezusies savā karaspēka daļā.