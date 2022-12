Ukrainā ievērojami samazinājies Krievijas kaujas lidmašīnu veikto uzlidojumu skaits, ziņo britu izlūki

Pēdējo mēnešu laikā ievērojami samazinājies Krievijas taktisko kaujas lidmašīnu veikto uzlidojumu skaits virs Ukrainas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Šobrīd, tās veic tikai desmitiem operāciju dienā, salīdzinot ar augstāko līmeni 2022.gada martā, kad tas sasniedza līdz 300 uzlidojumiem dienā.

Līdz šim Krievija iebrukuma laikā ir zaudējusi vairāk nekā 60 fiksēto spārnu lidmašīnas, iespējams, aizvadītajā nedēļā arī virsskaņas reaktīvo bumbvedēju "Su-24M" ( "Fencer" NATO klasifikācijā) un viena pilota divu dzinēju lidmašīnu "Su-25" ("Frogfoot" NATO klasifikācijā).

Uzlidojumu skaita samazināšanās, visticamāk, izskaidrojama ar Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmu izrādītajiem augstajiem draudiem, Krievijas gaisa kuģiem pieejamo lidojumu stundu ierobežojumiem un laika apstākļu pasliktināšanos, raksta britu izlūki.

Tā kā Krievijas sauszemes uzbrukuma taktika lielā mērā ir atkarīga no vizuālās identificēšanas un nevadāmas munīcijas, Krievijas gaisa spēki, iespējams, turpinās zema līmeņa sauszemes uzbrukumu operācijas sliktos laika apstākļos.

