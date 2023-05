Ukraina izmantojusi 'Patriot' Krievijas tāldarbības aviācijas lidmašīnas notriekšanai

Ukrainas karavīri vismaz vienu reizi izmantojuši amerikāņu pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" , lai notriektu Krievijas spēku tāldarbības aviācijas lidmašīnu, atsaucoties uz avotiem Pentagonā un Kongresā, ziņo raidsabiedrība CNN.

Minētais mēģinājums notriekt iznīcinātāju noticis pēdējo nedēļu laikā.

CNN skaidro, ka tāldarbības aviācijas lidmašīnas parasti atrodas tālu frontes aizmugurē Krievijā, kas apgrūtina Ukrainas iespējas tās iznīcināt, piemēram, ar NASAMS pretgaisa aizsardzības sistēmām.

Konkrētajā gadījumā "Patriot" raķete mērķēta pret lidmašīnu, kas lidojusi bombardēt Ukrainas pilsētu. ASV ir uzsvērušas, ka Ukraina pati izlemj, kā izmanot "Patriot" savai aizsardzībai.

Pagājušajā nedēļā Krievijas mediji ziņoja, ka Brjanskas apgabalā avarējuši vai notriekti četri gaisa kuģi no vienas aviogrupas – divas lidmašīnas un divi helikopteri.

"Patriot" raķetes spēj sasniegt mērķus līdz aptuveni 160 kilometru attālumam, bet visi četri 13. maijā notriektie Krievijas lidaparāti avārijas brīdī atradušies mazākā attālumā no Ukrainas robežas, kas teorētiski padara iespējamu scenāriju, ka šos gaisa kuģus varēja notriekt ar "Patriot".

Ukrainian Forces 🇺🇦 have used the Patriot to intercept at least one faraway Russian Fighter Jet, US Officials told CNN