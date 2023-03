Ukrainā iznīcinātas vismaz sešas okupantu 'Zoopark-1M' radaru sistēmas ziņo britu izlūki

Okupanti kaujās Ukrainā zaudējuši vismaz sešas radara sistēmas "Zoopark-1M" un Krievijai to skaitu būs grūti palielināt sankciju dēļ, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka 2023. gada 23. martā Ukrainas īpašo operāciju spēki publiskoja kadrus, kuros redzams, kā Doneckas apgabalā tiek iznīcināta Krievijas radara sistēma "Zoopark-1M".

Abu pušu centieni neitralizēt pretinieka radarus ir bijis pastāvīgs konflikta elements. Šo sistēmu skaits ir salīdzinoši mazs, taču tās ir ļoti nozīmīgas. Tie ļauj komandieriem ātri atrast ienaidnieka artilēriju un pret to veikt triecienu. Tomēr, tā kā tiem ir aktīva elektromagnētiskā zona, tie ir neaizsargāti pret identificēšanu un iznīcināšanu. Krievija ir zaudējusi vismaz sešus "Zoopark-1M", un Ukrainā, iespējams, ir palicis tikai ļoti ierobežots šo sistēmu skaits, norāda Lielbritānijas ministrija.

Šo sistēmu skaita palielināšana, visticamāk, ir abu pušu galvenā prioritāte, taču Krievijai ar to būs grūtības, jo sistēmas ir atkarīgas no augsto tehnoloģiju elektronikas piegādēm, kuras ir ietekmējušas pret Maskavu ieviestās sankcijas, noslēgumā raksta britu izlūki.

