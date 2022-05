Ukrainā iznīcināts modernākais Krievijas tanks T-90M

Ukrainā Krievija zaudējusi savu modernāko un mazos daudzumos saražoto tanku T-90M "Proriv-3", liecina mediju un sociālo tīklu publikācijas.

Trešdien, 4. maijā, par to tviterī paziņoja medija "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko, publicējot attēlu ar tanka vraku Harkivas apgabalā. "Kurš gan varēja paredzēt, ka pirmais Krievijas T-90M tiks nomedīts dažas dienas pēc tā izdaudzinātās nosūtīšanas uz Ukrainu," raksta reportieris.

I mean, who could guess that the first Russian T-90M would be hunted down within days after their much-advertised deployment to Ukraine’s Kharkiv Oblast.

Say hi to our big friend Andriy Tsapliyenko. pic.twitter.com/1GaFuHcgR8 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 4, 2022

Jāatzīmē, ka nesen par okupanta tanka T-90 iznīcināšanu Harkivas apgabalā ziņoja Ukrainas armijas Ģenerālštābs, taču, šajā paziņojumā nebija minēts, ka tā būtu jaunākā modifikācija. Vecākas T-90 modifikācijas (T-90A) Ukrainā iznīcinātas jau iepriekš.

Lai gan Krievija plaši ir reklamējusi savu jaunās paaudzes tanku T-14 "Armata", nekas neliecina, ka tas jau būtu kaujasspējīgs un ieviests bruņojumā, līdz ar to T-90M uzskatāms par modernāko dienestā esošo Krievijas tanku. T-90M "Proriv"-3" ir bāzes modeļa T-90 jaunākā uzlabotā versija.

Foto: T-90M uz dzelzceļa platformas Sanktpēterburgā kā daļa no ceļojošās izstādes par Krievijas armiju 2018. gadā. AP/Scanpix/LETA

Publiski pieejamā informācija liecina, ka līdz šim T-90M tankus saņēmusi 1. tanku armijas 2. Tamaņas motostrēlnieku divīzija un 27. motostrēlnieku brigāde. Dati par bruņojumā nonākušo T-90M daudzumu atšķiras. Portāls "Military Watch" ziņo par aptuveni 100 bruņojumā nodotu T-90M tanku, taču citi avoti min tikai 40 vienības.

Ziņas, ka Krievija Ukrainā varētu būt izvietojusi T-90M tankus, pirmo reizi sāka parādīties aprīlī. 25. aprīlī Krievijas Nacionālā gvardes video, kas cirkulēja sociālajos tīklos, bija redzams šāds tanks Harkivas apgabalā, raksta portāls "The Drive".

T-90M (projekta nosaukums "Objekt 188M) ir modernākais krievu tanks ar no saviem priekšgājējiem atšķirīgu uguns vadības un sakaru sistēmu, uzlabotu aizsardzību, stūres vadību un atpakaļskata kameru, portālam "Delfi" skaidro Nacionālo bruņoto spēku (NBS) eksperts, kurš darba specifikas dēļ vēlējās palikt anonīms.

Viņš atzīmē, ka T-90M nonākuši elitārajā 27. motostrēlnieku brigādē, kurai iepriekš vienīgajai Krievijas Rietumu kara apgabalā bija ar vecākiem T-90 bruņots bataljons. Vecākā tanka versija T-90A Ukrainas karā redzēta ne reizi vien, taču par T-90M klātbūtni konfliktā līdz šim drošu pierādījumu nebija. Pirms tam T-90M 13. februārī redzēti uz ešelona Krievijā, skaidro eksperts.

Krievijas bruņojumā pavisam ir vairāk nekā 3000 tanku, no kuriem dažādas T-90 modifikācijas ir mazāk par 500. "T-90 ir zināmākais, bet visretāk sastopamais tanks Krievijas armijā," paskaidro NBS eksperts.

Lai gan T-90 tiek saukts par modernāko Krievijas tanku, bet T-90M pirmo reizi parādījās bruņojuma izstādē 2011. gadā, būtībā tā ir modernizācija uz visizplatītākā kaimiņvalsts tanka T-72 bāzes, viņš norāda.

Foto: T-90M parādē Sarkanajā laukumā 2021. gadā. Reuters/Scanpix/LETA

Par to, ka T-72 Ukrainas karā neparāda sevi kā efektīvu ieroci, raidījumā "Komandcentrs" martā stāstīja Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns. Savukārt militārais eksperts Igors Sutjagins vēl 2016. gadā intervijā "Delfi" apšaubīja T-72 modernizācijas efektivitāti.

Pirms kara Krievija spēja gadā "saražot" ap 300 tankiem, no kuriem tikai 100 bija jauni, bet ap 200 modernizēti eksemplāri no noliktavās esošajiem krājumiem. Turklāt no šī skaita daļa tehnikas aizgāja eksportam, uzsver NBS eksperts. Par to, ka Krievijā modernizē arī utilizācijai nodotu PSRS laiku tehniku, rakstījām 2018. gadā.

Okupantu T-90M iznīcināšana Ukrainā liecina, ka Krievijas modernākā tanka aktīvā aizsardzības sistēma Ukrainā izrādījusies tikpat neefektīva, kā vecākiem tankiem, portālam "Delfi" komentē Nacionālo bruņoto spēku rezerves kapteinis, bloga "Vara bungas" autors Mārtiņš Vērdiņš.

Kopumā Krievijas iebrukums Ukrainā liek plašākā mērogā pārdomāt tanku lomu mūsdienu kaujās – tanki ir lieli, dārgi, neaizsargāti un "sadeg divās sekundēs", kas rada lielus zaudējumus, nesniedzot gaidīto atbalstu kaujā, spriež Vērdiņš. Tas nozīmē, ka var nākties mainīt tanku izmantošanas taktiku, attīstīt to aizsardzību, vai arī pavisam atteikties no šī tipa kaujas mašīnām, viņš spriež.