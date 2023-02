Ukrainā jācer uz labāko, bet jāgatavojas sliktākajam, uzskata Pavels

Saistībā ar Krievijas-Ukrainas karu jācer uz labāko, bet jābūt gataviem sliktākajiem scenārijiem, arī iesaldētam konfliktam, intervijā Ukrainas sabiedriskajai raidsabiedrībai atzina Čehijas jaunievēlētais prezidents Petrs Pavels, uzsverot, ka Čehijai un tās sabiedrotajiem jāatbalsta Ukraina ilgtermiņa perspektīvā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šādi jaunievēlētais prezidents atbildēja uz raidsabiedrības jautājumu, vai Čehija un tās sabiedrotie ir gatavi atbalstīt Ukrainu "tik, cik būs nepieciešams".

"Mums ir jācer uz labāko. Bet vēl labāk ir būt gataviem sliktākajiem scenārijiem. Tas nenozīmē, ka mums tiem ir jāpiešķir lielāka prioritāte, bet ir jāatzīst, ka karš var nebeigties šajā gadā, pārvērsties par iesaldētu konfliktu, kāda cita veida konfliktu dažādos līmeņos. Mums ir jābūt tam gataviem," sacīja Pavels.

"Tāpēc ir svarīgi nodrošināt Ukrainu ar visu nepieciešamo, it īpaši ar militāro tehniku, kā arī finansiālo palīdzību, lai turpinātu valsts aizsardzību un pārvērstu to uzvarā. Bet mums arī ir jābūt gataviem atbalstīt Ukrainu ilgtermiņa perspektīvā, turklāt jābūt iespējai to skaidrot mūsu iedzīvotājiem," norādīja jaunievēlētais prezidents.

Viņš atzina, ka pilnā mērā gaidījis retorikas eskalāciju, ko Kremlis sācis, atbildot uz Rietumu palīdzību Ukrainai, jo to paredz Kremļa doktrīna.

"Uzskatu, ka NATO nepieciešama apņēmīgāka pieeja un norāde uz to, ka mēs nepārkāpjam starptautiskās tiesības," sacīja Pavels.