Ukraina karā izmanto 'Grad' munīciju no Ziemeļkorejas, ziņo laikraksts

Ukrainas artilērija Krievijas pozīciju apšaudīšanai izmanto Ziemeļkorejā ražotu munīciju, ziņo laikraksts "Financial Times".

Ziemeļkorejā ražotos šāviņus, par kuru izmantošanu Ukrainā iepriekš nebija zināms, avīzes žurnālistiem parādīja karavīri, kas netālu no Bahmutas apšaudīja krievus no padomju laiku raķešu iekārtas "Grad".

Marķējums liecina, ka lielākā daļa šīs munīcijas ir ražota 80. un 90. gados.

Šo šāviņu piemērs liecina, ka lielākajā sauszemes konfliktā Eiropā kopš Otrā pasaules kara vienlaicīgi tiek izmantota dažādu paaudžu militārā tehnika no visas pasaules, sākot no novecojušas padomju tehnikas un beidzot ar moderniem augstas precizitātes ieročiem, norāda laikraksts.

Ukrainas artilērijas komandieris Ruslans avīzei atzina, ka Ziemeļkorejas šāviņi bieži vien nenostrādā vai nesprāgst. Žurnālisti tika brīdināti nenākt pārāk tuvu raķešu palaišanas iekārtām, jo Ziemeļkorejas munīcija ir "ļoti neuzticama un dažkārt dara trakas lietas". Neraugoties uz to, ukraiņi turpina tos izmantot. "Mums ir vajadzīga katra raķete, ko varam dabūt," sacīja Ruslans.

Ziemeļkoreja tiek uzskatīta par vienu no retajiem Krievijas sabiedrotajiem karā, tāpēc ir maz ticams, ka Ziemeļkoreja pati piegādājusi munīciju Ukrainai. Artilēristi pastāstīja "Financial Times", ka kāda "draudzīga" valsts "savākusi" šāviņus no kāda kuģa. Ukrainas Aizsardzības ministrija izteica pieņēmumu, ka Ziemeļkorejas raķetes varētu būt krieviem atņemtas trofejas.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 245 220 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 390 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 4191 tanku, 8167 bruņutransportierus, 4786 lielgabalus, 698 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 458 zenītartilērijas iekārtas, 315 lidmašīnas, 311 helikopterus, 4007 bezpilota lidaparātus, 1347 spārnotās raķetes, 7247 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 710 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.