Ukrainā karo līdz pat 50 000 'Vagner' kaujinieku, ziņo britu izlūki

"Vagner" rīcībā gandrīz noteikti tagad ir līdz pat 50 000 kaujinieku Ukrainā un grupējums ir kļuvis par būtisku sastāvdaļu Krievijas iebrukumam Ukrainā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka 27. decembrī Krievijas vienotais valsts reģistrs liecināja, ka paramilitārā grupa "Vagner" ir formāli reģistrējusies kā juridiska persona. Grupa par savu pamatdarbību norādīja "vadības konsultācijas"; netika pieminēta karadarbība.

Pagaidām nav skaidrs, cik lielā mērā "PMC Vagner centra" vienība tiks izmantota "Vagner" paramilitārās darbības administrēšanai. Privātās militārās kompānijas (PMC) joprojām ir nelikumīgas Krievijā, neskatoties uz ieilgušajām diskusijām par likuma reformu. "Vagner" īpašnieks Jevgeņijs Prigožins, visdrīzāk, ir daļēji finansējis organizāciju, izmantojot palielinātus valdības līgumus, kas tika piešķirti citiem viņa uzņēmumiem, raksta Lielbritānijas ministrija.

Reģistrācija turpina ievērojami straujo tradicionāli slepenās grupas publiskā profila attīstību. Prigožins "Vagner" dibināšanā atzinās tikai 2022. gada septembrī; 2022. gada oktobrī tā atvēra galveno mītni Sanktpēterburgā. Reģistrācijas mērķis, visticamāk, ir maksimāli palielināt Prigožina komerciālo labumu un vēl vairāk leģitimizēt šo organizāciju, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/5z9U167MxU

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/johkRTuMp8