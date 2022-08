Ukraina kopš pirmdienas vairākās asīs uzbrukusi okupantu pozīcijām valsts dienvidos, ziņo Lielbritānija

Ukrainas bruņotie spēki kopš pirmdienas ir turpinājuši uzbrukt Krievijas Dienvidu spēku grupai pa vairākām asīm valsts dienvidos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainas vienības dažviet ir atbīdījušas frontes līniju, pārvarot salīdzinoši vāji noturēto Krievijas aizsardzību.

Saskaņā ar savu doktrīnu Krievija, visticamāk, tagad mēģinās aizpildīt robus savu spēku rindās, izmantojot iepriekš noteiktas mobilās rezerves vienības. Tajās, iespējams, būs daži no Austrumu spēku grupas pārstāvjiem, prognozē Lielbritānija.

Krievija turpina paātrināt mēģinājumus radīt jaunus pastiprinājumus saviem spēkiem Ukrainā. Jaunā 3. armijas korpusa brīvprātīgo bataljoni bija pametuši savu mītnes bāzi netālu no Maskavas līdz 24. augustam. Šī vienība, visticamāk, tiks nosūtīta uz Ukrainu. Šo vienību darbības efektivitāte nav zināma. Ļoti iespējams, ka 3. armijas korpusam trūkst personāla, un šiem spēkiem ir bijusi ierobežota apmācība, noslēgumā raksta britu izlūki.

