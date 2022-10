Ukraina: Krievija aizkavējusi vismaz 165 kuģus, kas devušies pēc Ukrainas graudiem

Ukraina pirmdien apsūdzējusi Krieviju, ka tās inspektori aizkavējuši vairāk nekā 165 kravas kuģus, kas devušies uz Ukrainas ostām pēc graudiem.

Krievijas inspektori ievērojami pagarinājuši kuģu pārbaudes laiku, kā rezultātā rindā pie Bosfora iestrēguši vairāk nekā 165 kuģi, un šis skaitlis turpina pieaugt, paziņoja Ukrainas Ārlietu ministrija.

Ministrija uzskata, ka kuģu aizkavēšana ir politiski motivēta.

Ukraina un Krievija 22.jūlijā Stambulā parakstīja atsevišķas vienošanās ar Turciju un ANO par graudu eksporta atsākšanu no Ukrainas Melnās jūras ostām. Maskava pēc tam vairākkārt draudēja izstāties no šīm vienošanām, paužot neapmierinātību ar to īstenošanas veidu.

Ukraina saka, ka Krievija apzināti bremzē labības sūtījumus.

"Krievijas rīcība grauj globālo nodrošinātību ar pārtiku, jo īpaši dienvidos," teikts Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Ministrija norāda, ka pārbaužu vilcināšana nav ļāvusi Kijivai eksportēt papildu trīs miljonus tonnu graudu, apdraudot pārtikas nodrošinājumu aptuveni desmit miljoniem cilvēku.