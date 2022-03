Ukrainā nogalināts piektais Krievijas ģenerālis; Putins savelk karaspēku Baltkrievijā. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā, kas šokē pasauli ar savu nežēlību pret mierīgajiem iedzīvotajiem un civilo infrastruktūru, rit jau ceturto nedēļu. No smagi apšaudītās un ielenktās Mariupoles pienāk ziņas, kas kaujas notiek jau pilsētas centrā, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Krieviju bez kavēšanās beidzot sākt "jēgpilnas" miera sarunas. Turpinām sekot notiekošajam.

Krievijas iebrukums Ukrainā (24. diena)

Dienas noslēgumā noskadirosim, vai visas strādāja. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-sestdien-plano-atvert-desmit-humanos-koridorus.d?id=54164534

Ukraina ir arestējusi 127 Kremļa atbalstītājus-sabotierus Kijivā. Starp tiem 14 ir no Krievijas infiltrācijas grupām, kuras mēģina nokļūt Ukrainas pusē un sabotēt armijas darbību. (Sky News)

Krievijas Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs brīdinājis, ka Krievijas attiecības ar Ķīnu paliks tikai spēcīgākas, apvainojot Rietumvalstis "starptautiskās sistēmas sabotēšanā". "Protams, ka mums kā divām lielvarām ir jādomā, kā dzīvot šādā pasaulē." Krievija uzskata sevi par lielvaru, taču tās iebrukums Ukrainā, atpalikusī militārā tehnoloģija un vājā ekonomika nav pierādījusi tās apgalvojumu. (The Guardian)

Vai gaidāms nākamais uzbrukums? https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-savelk-baltkrievija-karaspeku-no-krievijas-talajiem-austrumiem-zino-ukraina.d?id=54164568

Ukrainas prezidenta padomdevējs Oļegs Ustenko sacījis, ka Ukrainai varētu nepietikt labības eksportam, ja karš turpināsies. "Ukrainai ir pietiekami sēklu un pārtikas rezerves, lai izdzīvotu gadu, taču kara dēļ mēs nevarēsim eksportēt sēklas pasaulei, kas izraisīs problēmas." Ukraina ir piektais lielākais kviešu eksportētājs pasaulē. (The Guardian)

Zaparožjas Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Staruks paziņojis par komandantstundu no sestdienas līdz pirmdienai. Pilsēta ir galvenais Mariupoles bēgļu galamērķis. Tā atrodas 200 kilometrus uz Ziemeļiem no Mariupoles. (CNN)

Nometnēs pret karagūstekņiem izturas cienīgi. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-sakusas-darboties-nometnes-krievu-karagustekniem.d?id=54164460

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvojot, ka sestdien valsts armija esot iznīcinājusi Ukrainas armijas radio centrus Odesas apgabalā. (CNN)

https://www.delfi.lv/news/national/politics/karot-ukrainas-armijas-puse-pieteikusies-septini-latvijas-iedzivotaji.d?id=54164546

Boriss Džonsons uzskata, ka Vladimirs Putins pieļāvis "katastrofālu" kļūdu, veicot iebrukumu Ukrainā. "[Putins] baidījās no Ukrainas, jo Ukraina [..] ar katru gadu progresēja un kļuva demokrātiskāka," sacījis Lielbritānijas premjerministrs Konservatīvās partijas konferencē. (The Guardian)

Ukrainas Nacionālā banka ir paziņojusi par Ukrainas fonda izveidi, kuru finansēs G7 valstis. G7 ir septiņas valstis ar visspēcīgākām ekonomikām pasaulē. Tās ir ASV, Vācija, Japāna, Lielbritānija, Francija, Itālija un Kanāda kopā ar Eiropas Savienību. Fonda mērķis ir palīdzēt finansēt Ukrainas aizsardzību pret Krievijas spēkiem. (UNIAN)

Kijevas apgabala ciematā Krievijas armija, izmantojot mīnmetējus, nogalinājusi septiņus civiliedzīvotājus un pieci guvuši ievainojumus, ziņojusi Kijivas apgabala policija. (UNIAN)

Lielbritānijas Ārlietu sekretāre Elizabete Trasa sestdien Konservatīvās partijas konferencē sacījusi, ka Apvienotā karaliste nenomierināsies, kamēr Ukrainas suverenitāte netiks atjaunota. "Mēs pretojamies kaušļiem. Mēs cīnāmies par brīvību." (Sky News)

Kijivas mērs Vitālijs Kļičko vērsies pie Eiropas Savienības un NATO valstīm, aicinot turpināt piegādāt Ukrainai ieročus, kas ļauj tai aizstāvēties pret Krievijas iebrukumu un aizsargāt debesis virs galvaspilsētas. "Lūdzu atbalstiet mūs," viņš sestdien sacījis intervijā Itālijas laikrakstam "Corriere della Sera". (LETA)

Starptautiskās palīdzības organizācijas nav pienācīgi sagatavojušās Krievijas iebrukumam Ukrainā un arī pašlaik nav efektīvu starptautisku plānu darbībai ārkārtējā situācijā, atzinis Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lvivas-mers-kritize-palidzibas-organizaciju-gatavibu-krievijas-iebrukumam-ukraina.d?id=54164404

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis mudinājis ES noteikt pilnīgu tirdzniecības aizliegumu ar Krieviju. Moraveckis norādījis, ka vēlas pēc iespējas ātrāk īstenot "tirdzniecības blokādi" pret Krieviju. (BBC)

Krievijas karu Ukrainā virza "postošs neprāts", un Šveice ir gatava maksāt cenu par brīvības un demokrātijas aizstāvēšanu, izteicies Šveices prezidents Ignasio Kasiss. Šveice pret Krieviju ieviesa tādas pašas sankcijas kā Eiropas Savienība, taču Kasiss uzstāja, ka Šveices neitralitāte nav apdraudēta. Tomēr viņš teica, ka Šveice nevar vienkārši stāvēt malā "demokrātijas un barbarisma konfrontācijā" un ir gatava uzņemties ekonomisku triecienu. (Al Jazeera)

Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa paziņojusi, ka pret Krievijas oligarhiem noteiktās sankcijas nekad netiks atceltas. (LETA)

Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Gordons Brauns vēlas, lai tiktu izveidots jauns starptautisks tribunāls, kas izmeklētu Vladimira Putina rīcību Ukrainā. Brauns saka, ka kara laikā ir notikušas nekontrolētas civiliedzīvotāju bombardēšanas, kas ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, kā arī humānā pamiera pārkāpumi un "kodolšantāža". Uz jautājumu, vai viņš uzskata Krievijas prezidentu par kara noziedznieku, viņš atbildēja: "Tā teica [ASV] prezidents [Džo] Baidens, un tas ir mans viedoklis." (BBC)

Eiropas Savienības (ES) amatpersonas apsver iespējas izmantot sankcijām pakļauto Krievijas oligarhu iesaldētos aktīvus, lai finansētu Ukrainas atjaunošanu, kad karš būs beidzies, vēsta aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz informētiem avotiem. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/es-apsver-iespejas-izmantot-iesaldetos-krievijas-oligarhu-aktivus-ukrainas-atjaunosanai-vesta-avoti.d?id=54164380

Libānas grupējums "Hezbollah" noliedz, ka būtu sūtījis kaujiniekus uz Ukrainu, lai atbalstītu Krievijas karaspēku. "Es kategoriski noliedzu jebko no šiem apgalvojumiem," piektdienas vakarā televīzijas runā sacīja "Hezbollah" ģenerālsekretārs Hasans Nasralla. Viņš piebilda: "Neviens no "Hezbollah", ne kaujinieks, ne eksperts, negāja uz šo kaujas lauku." Kijiva iepriekš apgalvoja, ka Maskava savervējusi aptuveni 1000 kaujinieku no Sīrijas un "Hezbollah", lai cīnītos Ukrainā. (Al Jazeera)

Turpinoties karam Ukrainā, cilvēkiem šai valstī jau šobrīd draud bads, brīdinājis Eiropas Savienības (ES) krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs. https://www.delfi.lv/news/arzemes/es-komisars-bridina-par-bada-draudiem-ukraina.d?id=54164334

Apvienotās Karalistes bijušais vēstnieks Ukrainā izteicies, ka Vladimirs Putins uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā pēc tam, kad viņam neizdevās "nāvējoši vājināt" kaimiņvalsti ar Krimas aneksiju un kara izraisīšanu Donbasā. "Tas, ko Putins vēlējās, anektējot Krimu un uzsākot karu Donbasā, bija nāvējoši novājināt Ukrainu, nodarot Ukrainai postījumus, sabojājot tās sistēmas un institūcijas, iedragājot to tādā mērā, ka Ukraina nebūtu spējīga būt suverēna valsts," sacīja Saimons Smits. "Tas, ko mēs redzējām nākamos 7–8 gadus, bija fakts, ka Putinam neizdevās sasniegt šo mērķi; ka Ukrainai izdevās ārkārtīgi labi noturēties uz kājām, reformējot daudzas institūcijas un faktiski padarot sevi par dzīvotspējīgāku un veiksmīgāku valsti," viņš piebilda. (The Guardian)

Zaporižjas vicemērs Anatolijs Kurtjevs apstiprinājis, ka piektdien pilsētas pievārtē Krievijas apšaudē nogalināti deviņi cilvēki un 17 ievainoti. Šajā pilsētā šodien tiks ieviesta komandantstunda. (Sky News)

Zaporižjā sestdien no pulksten 16:00 pēc vietējā laika tiks noteikta 38 stundu ilga komandantstunda. Ukrainas militārpersonas likušas cilvēkiem palikt mājās līdz pirmdienai. (The Guardian)

Ukrainas deputāts apstākļus aplenktajā Mariupoles pilsētā nosaucis par "viduslaikiem" raksturīgiem. Deputāts Dmitro Gurins, kura vecāki ir iesprostoti pilsētā, BBC raidījumam sacīja, ka pārtikas un ūdens piegādes pilsētā sasniedz bīstami zemu līmeni. "Cilvēkiem trūkst pārtikas, un vēl svarīgāk - ūdens," sacīja Gurins. "Un pirms vairākām dienām tanki sāka šaut uz deviņstāvu ēkām, tāpēc cilvēki nevar tikt ārā. Visi sēž savos dzīvokļos un pagrabos un domā, vai tuvākās stundas laikā nomirs." "Apšaudes nekad nebeidzas," viņš piebilda.

Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa paudusi skepsi par pašreizējām Maskavas-Kijivas miera sarunām. Intervijā laikrakstam "The Times" Trasa sacīja, ka, ja Krievija uz sarunām nāktu ar patiesu mērķi pārtraukt vardarbību, tā šobrīd Ukrainā nebombardētu dzīvojamos rajonus. Viņa sacīja: "Ja valsts nopietni izturas pret sarunām, tā tajā dienā bez izšķirības nebombardē civiliedzīvotājus." Trasa piebilda, ka ir "ļoti skeptiska" pret šīm sarunām, sakot: "Tas, ko mēs esam redzējuši, ir mēģinājums radīt iespēju krieviem pārgrupēties." "Mēs neredzam nopietnu Krievijas karaspēka izvešanu vai nopietnus priekšlikumus." (Sky News)

Ukrainas ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka līdz šim karā Ukrainā ir nogalināti 112 bērni. Tāpat ziņots par 140 ievainotiem bērniem. (Al Jazeera)

Šodien tiks mēģināts atvērt humānos koridorus no pilsētām un lielpilsētām, kas atrodas kara frontes līnijās. Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka sacīja, ka tiek cerēts, ka būs atvērti desmit evakuācijas ceļi, taču nav skaidrs, vai par tiem ir panākta vienošanās. Tomēr viņa apstiprināja, ka ir panākta vienošanās par maršrutu no aplenktās dienvidu ostas pilsētas Mariupoles, kas nedēļām ilgi ir saskārusies ar nerimstošu Krievijas spēku veikto bombardēšanu. (Sky News)

Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka ar virsskaņas raķetēm Ukrainas rietumos iznīcināta pazemes munīcijas noliktava. (BBC) Krievija apgalvo, ka virsskaņas raķetes “Kinžal” spēj satriekt mērķus vairāk nekā 2000 kilometru attālumā un tās spējot pārvarēt jebkuru zināmo pretgaisa aizsardzības sistēmu. “Kinžal” ir viens no tā sauktajiem “Putina brīnumieročiem”. https://www.delfi.lv/news/arzemes/video-krievija-pazino-par-putina-brinumieroca-kinzal-veiksmigu-izmeginajumu.d?id=49828595

Jaunākās aplēses par Krievijas zaudējumiem. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505095722319982592

Ukrainā pa humānajiem koridoriem līdz šim ir evakuēti vairāk nekā 180 000 cilvēku, tai skaitā 9000 piektdien no Mariupoles pilsētas, videouzrunā paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis. (LETA)

23% Ukrainas iedzīvotāju bijuši spiesti pamest savas mājas Krievijas iebrukuma dēļ, paziņojusi ANO bēgļu aģentūra (UNHCR). Teju 6,5 miljoni cilvēku bēguši no kara, pārvietojoties valsts iekšienē, bet vairāk nekā 3,3 miljoni devušies ārpus valsts un kopējais bēgļu skaits sasniedz 9,8 miljonus cilvēku, paziņoja UNHCR. Kopš iebrukuma sākuma Ukrainā apstiprinātais Krievijas karaspēka nogalināto civilpersonu skaits sasniedzis 816 cilvēkus, bet 2149 ievainoti, liecina ANO Cilvēktiesību komisijas dati. ANO cilvēktiesību komisija uzskaita tikai tos gadījumus, par kuriem tā spējusi gūt apstiprinājumu, un atzīst, ka patiesais nogalināto skaits varētu būt ievērojami lielāks. (LETA)

Vācu kompānija “Bosch” paziņo par darbības pārtraukšanu Krievijā. Pirms tam Ukraina paziņoja, ka Krievija savā militārajā tehnikā izmanto “Bosch” daļas. Ukrainas Ārlietu ministrija ziņoja, ka “Bosch” gadiem apgādājusi Krievijas armiju ar detaļām. Vācijā tiek sākta izmeklēšana, vai kompānija pārkāpusi Eiropas Savienības Krievijai noteiktās sankcijas. Arī pati kompānija paziņojusi, ka sāk savu iekšējo izmeklēšanu, jo apsūdzības uztverot ļoti nopietni. (BBC)

https://twitter.com/janis_sarts/status/1505087834956382209

Iebrucēji turpina mēģinājumus aplenkt Harkivu, bet Ukraina spēki notur pozīcijas. Nakts laikā pilsētas apšaudes samazinājušās. Harkivas apgabalā kauja turpinās Izjumas virzienā, kur piektdien apšaužu dēļ nenotika cilvēku evakuācija pa “zaļo koridori”, teikts Ukrainas armijas Ģenerālštāba paziņojumā.

Ukraina ziņo par 12 notriektiem Krievijas gaisa mērķiem 24 stundu laikā. (Sky News)

Kremlis ir izgāzies, nespējot sasniegt savu sākotnējos mērķus Ukrainā. “To pārsteidza Ukrainas pretestības niknums un mērogs,” raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Pēc neveiksmēm Krievija mainīja savu pieeju karam un tagad izmanto “nolīdzināšanas” taktiku. Tas, domājams, vairos civiliedzīvotāju ciešanas, infrastruktūras postījumus un padziļinās humāno krīzi. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505064029232025600

Iznīcinātas okupantu apgādes automašīnas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275874578058961&show_text=true&width=500

Ģenerālleitnants Andrejs Mordvičevs, par kura nogalināšanu sestdien ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs, ir jau piektais Krievijas ģenerālis, kas nogalināts šajā karā. Rakstā zemāk par iepriekšējiem četriem. https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1505052802439163905 https://www.delfi.lv/news/arzemes/veiksme-izlukosana-un-haoss-ka-ukrainas-armijai-izdodas-iznicinat-krievu-generalus.d?id=54161402

Eiropas Savienības (ES) ierēdņi apspriež iespēju iesaldēto Krievijas oligarhu līdzekļus pēc kara novirzīt Ukrainas atjaunošanai, atsaucoties uz saviem avotiem, raksta aģentūra “Bloomberg”. Idejas apspriešana esot vēl ļoti agrīnā stadijā. Viena no iespējām būtu šos aktīvus izmantot kara reparāciju finansēšanai. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma ES ieviesa sankcijas pret desmitiem Krievijas oligarhu. Ir arestētas oligarhu jahtas, privātās lidmašīnas un villas. Itālija vien iesaldējusi oligarhu aktīvus 780 miljonu eiro apmērā. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-18/eu-officials-mull-using-sanctioned-russians-assets-for-ukraine?srnd=politics-vp

Piektdien Norvēģijas ziemeļos mācību laikā pazudusi ASV militārā lidmašīna ar četriem cilvēkiem uz klāja. Sestdien glābēji no helikoptera ieraudzījuši avārijas vietu un ziņo par “nopietniem bojājumiem”. Slikto laikapstākļu un reljefa dēļ avārijas vieta glābēju komandām ir jāsasniedz pa sauszemi. (CNN)

Piektdien ziņots, ka Hersonas apgabala Čornobaivkā iznīcināts Krievijas Dienvidu kara apgabala 8. armijas komandpunkts. Tika uzskatīts, ka bojā gājis arī šīs armijas komandieris un, iespējams, vēl daži ģenerāļi. Šodien Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka gājis bojā ir 8. armijas komandieris ģenerālleitnants Andrejs Morvičevs. https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1505052802439163905

Situācija Mariupolē. Aplenktajā ostas pilsētā Mariupolē atrodas līdz 400 tūkstošiem iesprostotu civiliedzīvotāju. Pilsētas mērs aizvadītajā naktī apstiprināja, ka kaujas sasniegušas pilsētas centru. Piektdien pilsētu izdevies atstāt aptuveni pieciem tūkstošiem cilvēku, liecina Ukrainas amatpersonu aplēses. Pilsēta ir pakļauta nemitīgām apšaudēm, nav elektrības, apkures un ūdens. Piektdien pilsēta zaudējusi piekļuvi Azova jūrai. Glābēji turpina novākt trešdien sabombardētā pilsētas teātra drupas, kura pagrabos tajā brīdī atradušies līdz 1300 cilvēku. Vairāk nekā 80% ēku ir vai nu bojātas vai sagrautas. (BBC)

“Ir laiks tikties, laiks runāt, laiks atjaunot teritoriālo integritāti un taisnīgumu Ukrainai. Citādi Krievijas zaudējumi būs tādi, ka jums nepietiks ar vairākām paaudzēm, lai pieceltos," teica Zelenskis. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-pec-zaudejumiemn-nespes-piecelties-vairakas-paaudzes-bridina-zelenskis.d?id=54164016

Bijušie ASV prezidenti Bils Klintons un Džordžs Bušs apmeklējuši ukraiņu baznīcu Čikāgā, lai paustu atbalstu Ukrainas tautai. https://twitter.com/BillClinton/status/1504932025928667143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504932025928667143%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60802572

Par svarīgāko īsumā: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Krieviju bez kavēšanās sēsties pie saruna galda “jēgpilnām” miera sarunām – tikai tā Krievija samazinās savu pieļauto kļūdu radīto kaitējumu. Ja Ukrainas teritoriālā vienotība netiks atjaunota, Krievija cietīs ļoti smagus zaudējumus, viņš brīdina. Ielenktajā ostas pilsētā Mariupolē kaujas sasniegušas pilsētas centru, apstiprina pilsētas mērs. Pirms tam par ieiešanu Mariupolē ziņoja Krievijas spēki.Krievijas apšaudes joprojām neļauj nodrošināt efektīvus humānos koridorus civiliedzīvotāju evakuēšanai no Mariupoles, paziņoja Zelenskis. ASV prezidents Džo Baidens telefonsarunā ar Ķīnas līderi Sji Djiņpinu piektdien brīdinājis Pekinu nesniegt militāru palīdzību Krievijai. Satelīta attēli liecina, ka Krievijas spēki veido aizsardzības pozīcijas pie Kijivas, bet Ukraina piektdien ziņoja par pretuzbrukumiem, lai atgūtu kontroli pār galvaspilsētas piepilsētām.

