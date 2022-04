Ukraina: Okupanti kopš kara sākuma zaudējuši 22 400 karavīru

Krievija kopš invāzijas sākuma zaudējusi aptuveni 22 400 karavīru, atsaucoties uz Ukrainas bruņoto spēku ziņoto, raksta medijs "The Kyiv Independent".

Okupantu spēki zaudējuši arī 185 lidmašīnas, 155, helikopterus, 939 tankus un 421 artilērijas sistēmu. Šie ir Ukrainas publicētie dati, to precizitāti nevaram apstiprināt.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 27, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/m5kOv0sk6L