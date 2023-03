Ukraina pavēlējusi veikt daļēju evakuāciju no pērn atbrīvotās Kupjanskas

Ukraina ir likusi dažiem iedzīvotājiem pamest Kupjanskas pilsētu, krievu okupantiem mēģinot iegūt pār to kontroli, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja Kupjansku pagājušajā gadā.

Harkivas militārā pavēlniecība mudināja ģimenes un personas ar "ierobežotām pārvietošanās spējām" pamest pilsētu Krievijas spēku "pastāvīgo" uzbrukumu dēļ. Krievija ieņēma Kupjansku, kas ir svarīgu piegādes centrs, pilna mēroga iebrukuma sākumā, un Ukraina to atbrīvoja septembrī.

Harkivas apgabala militārā administrācija paziņoja, ka evakuācijas rīkojums ir saistīts ar "nestabilo drošības situāciju", ko izraisīja Krievijas veiktās pilsētas un tās apkārtnes apšaudes. Tajā teikts, ka evakuētajiem tiks sniegta palīdzība, tostarp izmitināšana, pārtika, humānā palīdzība un medicīniskā palīdzība.

Arī citiem pilsoņiem ir atļauts pamest reģionu. Pilsētā pirms kara bija aptuveni 25 000 iedzīvotāju.

ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" šonedēļ paziņoja, ka Krievijas spēki turpina "ierobežotus sauszemes uzbrukumus" uz ziemeļaustrumiem no Kupjanskas, kā arī uzbrukuma operācijas ap Kreminu, aptuveni 80 kilometrus uz dienvidiem no Kupjanskas.

Kupjanskā, kur atrodas nozīmīgs dzelzceļa mezgls, kopš kara sākuma ir notikušas sīvas cīņas, Krievijai dažu dienu laikā pārņemot kontroli un vairākus mēnešus okupējot pilsētu.

Tomēr septembrī Ukrainas spēki atguva kontroli straujā pretuzbrukumā valsts austrumos. Šie sasniegumi bija nozīmīgākās frontes līnijas izmaiņas kopš Krievijas atkāpšanās no Kijivas tuvumā esošajiem apgabaliem aprīlī.