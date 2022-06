Ukrainā pēc okupantu uzbrukuma nodedzis vēsturisks klosteris

Ukrainā iebrukusī Krievijas armija savā vardarbībā nežēlo arī savas ticības – pareizticīgo – vēsturiskas svētvietas. Sestdien, 4. jūnijā, pēc artilērijas uzbrukumiem liesmas izpostījušas Doneckas apgabala Svjatagorskas lavras Visu svēto klosteri, vēsta Ukrainas mediji.

Svjatogorskas Lavra jeb Svjatogorskas alas klosteris ir vēsturisks pareizticīgo kristiešu klosteris. Kopumā pareiztīcīgajiem ir četri šāda veida klosteri, trīs no tiem atrodas Ukrainā, bet viens – Krievijā. Visu svēto klosteris bija daļa no Svjatogorskas lavras, unikāla koka celtne.

"Krievu artilērija šodien atkal apšaudīja Svjatogorskas Lavru Doneckas apgabalā. Iznīcināts Visu svēto klosteris. To iesvētīja 1912. gadā, padomju laikos tas tika iznīcināts, vēlāk atjaunots. Un tagad atkal krievu armija to nodedzināja," saka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

As a result of 🇷🇺shelling, a large-scale fire broke out in Sviatohirsk Lavra, Donetsk region, destroyed All Saints Skete.@ZelenskyyUa: "We expect a logical & fair response from the @UN & @UNESCO. #Russia's isolation must be complete. 🇷🇺 must be held accountable for its crimes." pic.twitter.com/5RtGg7y384