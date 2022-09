Ukraina pēdējo dienu laikā veikusi uzbrukuma operācijas valsts ziemeļaustrumos, ziņo Lielbritānija

Ukraina pēdējo dienu laikā ir veikusi uzbrukuma operācijas valsts ziemeļaustrumos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Ukrainas vienības veic lēnu virzību uz vismaz divām asīm uz austrumiem no Oskilas un Siverskijdonecas upju līnijas, kur spēki bija konsolidējušies pēc iepriekšējā progresa šī mēneša sākumā.

Krievija īsteno būtiskāku aizsardzību nekā iepriekš. Tas iespējams, tiek darīts tāpēc, ka Ukrainas uzbrukums tagad apdraud daļu okupētā Luhanskas apgabala. Smagas kaujas turpinās arī Hersonas apgabalā, kur Krievijas spēki Dņepras labajā krastā joprojām ir neaizsargāti, raksta Lielbritānijas ministrija.

Krievija turpina centienus virzīties uz priekšu netālu no Bahmutas Donbasā, pat ja tā saskaras ar nopietniem izaicinājumiem uz tās ziemeļu un dienvidu flangu. Visticamāk, tas ir saistīts ar politisko spiedienu, jo Krievija izmanto spēkus, kas citādi varētu pastiprināt pārējos flangus, noslēgumā ziņo britu izlūki.

