Ukraina piedzīvo masīvu Krievijas raķešu un dronu uzbrukumu. Teksta tiešraides arhīvs

Pirmdienas, 10. oktobra, rīts Ukrainā sācies ar masīvām Krievijas raķešu apšaudēm, gaisa trauksmes un sprādzieni skan galvaspilsētā Kijivā, kā arī citur Ukrainā.

Par sprādzieniem, gaisa trauksmēm un pretgaisa aizsardzības sistēmu strādāšanu tiek ziņots arī no Dņipro, Hmeļņickas, Žitomiras, Ļvivas. Ternopiļas, Harkivas.

Sestdien spēcīgā sprādzienā cieta Krimas tilts, kas savieno okupētu pussalu ar Krieviju. Kremlis notikušo svētdien nodēvēja par "Ukrainas sarīkotu teroraktu". Raķešu triecienu pa Ukrainu ir Krievijas atbilde, pirmdien apstiprināja diktators Putins.

Portāls "Delfi" pirmdien piedāvāja sekot līdzi aktualitātēm teksta tiešraidē. Šeit varat iepazīties ar tās arhīvu.

• Krievija 10. oktobra rītā veikusi masveidīgu apšaudi pret vairākām Ukrainas pilsētām faktiski visas valsts teritorijā;

• Par sprādzieniem, gaisa trauksmēm un pretgaisa aizsardzības sistēmu strādāšanu tiek ziņots arī no Dņipro, Hmeļņickas, Žitomiras, Ļvivas. Ternopiļas, Harkivas;

• Šis ir nozīmīgākais un plašākais šāda veida trieciens pret Ukrainu kopš Maskavas uzsāktās invāzijas pirmajām nedēļām;

• Okupantu triecieni vērsti gan pret kritisko infrastruktūru, gan civilajiem objektiem, tostarp bērnu rotaļu laukumu;

• Uzbrukums Ukrainai noticis ar dažāda veida raķetēm, tostarp no Kaspijas reģiona un Melnās jūras, informē Ukrainas Gaisa spēki;

• Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien teica: "Ja turpināsies uzbrukumi pret Krieviju, atbilde būs skarba." "Atbildes būs tāda paša mēroga kā draudi Krievijai," izteicās agresors;

• Krievija šorīt pret Ukrainu palaidusi 83 raķetes, no kurām vairāk nekā 43 tika notriektas;

• Uzbrukumi Ukrainas pilsētām izpelnījušies starptautisku nosodījumu. Vairāku pasaules valstu augstas amatpersonas, kā arī starptautisko organizāciju vadītāji pauduši atbalstu Ukrainai un solījuši arī turpmāk palīdzēt Kijivai cīnīties pret Krievijas agresiju.

Krievijas raķešu uzbrukumi Ukrainai

Cienījamie lasītāji, šodien teksta tiešraidi noslēdzam. Turpmākajās stundās un dienās turpināsim informēt par aktualitātēm Ukrainā.

Baltais nams ir rūpīgi uzraudzījis ziņojumus par uzbrukumiem Ukrainā un uzskata, ka tie ir "satraucoši", CNN sacīja augsta līmeņa amatpersona ASV prezidenta Džo Baidena administrācijā. Amatpersona piebilda, ka šorīt pieredzētie uzbrukumi ir vēl viens atgādinājums par to, cik "brutāls" var būt Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Infografika. Pilsētas, no kurām pirmdien ziņots par triecieniem.

Četri reģioni Ukrainā ir palikuši bez elektroenerģijas: Ļviva, Poltava, Sumi un Ternopiļa. Citviet ir daļēji traucēta elektroapgāde un ūdens piegāde, paziņoja Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests. (Sky News)

Masīvajā triecienā pa Ukrainu pirmdien izmantoti arī Irānā ražotie droni-pašnāvnieki, kas Ukrainā iesaukti par “lidojošajiem mopēdiem”. Vairāk par tiem var lasīt rakstā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/lidojosais-mopeds-ar-divtaktu-dzineju-ka-darbojas-iranu-droni-kamikadzes-ukraina.d?id=54820980

Ģenerālštābs precizējis datus līdz pirmdienas pulksten 14.00. Krievija pret Ukrainu palaidusi 84 spārnotās raķetes, 24 bezpilota lidaparātus, no tiem 13 Irānas “Shahed-136”. Ukrainas pretgaisa aizsardzība iznīcinājusi 56 mērķus: 43 spārnotās raķetes un 13 dronus (no tiem 10 kamikadze droni).

Saskaņā ar jaunāko informāciju Kijivā raķešu triecienos gājuši bojā pieci cilvēki, bet 51 ir ievainots. No ievainotajiem 42 ir hospitalizēti, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kļičko.

Ukrainas galvaspilsētā atkal atskan gaisa uzlidojuma trauksmes signāli, kas tika apturēti pirms vairākām stundām. (Sky News)

Kāda no Krievijas palaistajām raķetēm esot pārtverta ar pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības sistēmu “Igla”.

Ukrainas Prezidenta birojs lūdz visus pēc iespējas ierobežot elektrības patēriņu šovakar no pulksten 17.00 līdz 22.00.

Kijivas apgabalā cietuši divi kritiskās infrastruktūras objekti, aptuveni 30 dzīvojamās mājas, viena administratīvā ēka un privāta uzņēmuma noliktava, paziņojis Kijivas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksejs Kuleba. Viens cilvēks apgabalā gājis bojā, 10 ievainoti. Apgabalā notiks plānota elektroenerģijas padeves atslēgšana. (Liga.net).

"NATO turpinās atbalstīt drosmīgo ukraiņu tautu, lai cīnītos pret Kremļa agresiju tik ilgi, cik nepieciešams," paziņojis NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs, nosodot Krievijas šorīt veiktos gaisa uzbrukumus civilajiem objektiem vairākās Ukrainas pilsētās. https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1579434516628017152

Dņipro: Sprādziens noticis dažus metrus no pilsētas sabiedriskā autobusa. https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1579436581806489603

Krievija pirmdien uzbrukumos Ukrainai izmantojusi Irānā ražotos bezpilota lidaparātus, kas pacelti gaisā no Baltkrievijas teritorijas, paziņojusi Ukraina. "Ienaidnieks izmantoja irāņu bezpilota lidaparātus "Shahed-136", kas tika palaisti no Baltkrievijas teritorijas" un Krievijas anektētās Krimas pussalas, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas armija. (LETA)

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien paziņojis, ka Krievijas atbilde uz jebkādiem turpmākiem Ukrainas uzbrukumiem būs smaga. https://www.delfi.lv/news/arzemes/putins-sola-specigu-atbildi-uz-visiem-ukrainas-uzbrukumiem.d?id=54828054

Krievija pirmdienas raķešu triecienus Ukrainas pilsētām plānoja jau kopš oktobra sākuma, paziņojis Ukrainas militārais izlūkdienests. "Krievijas okupācijas spēki saņēma no Kremļa norādījumus 2. un 3.oktobrī sagatavot masīvus raķešu triecienus Ukrainas civilajai infrastruktūrai," teikts paziņojumā. "Stratēģiskās un tāla darbības rādiusa aviācijas militārās vienības saņēma pavēli sagatavoties masveida raķešu uzbrukumu uzdevumam. Kā mērķi tika noteikti kritiskās civilās infrastruktūras objekti un blīvi apdzīvotu Ukrainas pilsētu centrālie rajoni," ziņoja Ukrainas izlūki. (Sky News)

Ukrainas Valsts policijas dienests ziņo, ka Krievijas raķešu triecienos gājuši bojā vismaz 10 cilvēki un vēl 60 ievainoti. (Al Jazeera)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba uzsver: “Nē, Putinu [uzbrukums] "Krimas tiltam" neizprovocēja uzsākt raķešu teroru. Krievija arī pirms tilta nepārtraukti trāpīja Ukrainai ar raķetēm. Putins ir izmisis kaujas lauka sakāves dēļ un izmanto raķešu teroru, lai mēģinātu mainīt kara gaitu sev par labu.” “Šīs muļķības par Putina “provocēšanu” ir jāpārtrauc. Viņam nekas nav vajadzīgs, lai viņu “provocētu” izdarīt briesmīgus noziegumus. Es lūdzu starptautiskos plašsaziņas līdzekļus pārstāt novelt vainu uz agresijas upuri, liekot domāt, ka Putins “reaģē” vai tiek “provocēts”,” turpināja ministrs. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1579416329035341825

Gaisa uzbrukuma trauksmes sirēna Ukrainas galvaspilsētā Kijivā beigusies pēc gandrīz sešām stundām, ziņo Ukrainas varasiestādes. (CNN)

Dņipro. https://twitter.com/MarQs__/status/1579408254513577985

Galvenās aktualitātes: • Krievija 10. oktobra rītā veikusi masveidīgu apšaudi pret vairākām Ukrainas pilsētām faktiski visas valsts teritorijā; • Par sprādzieniem, gaisa trauksmēm un pretgaisa aizsardzības sistēmu strādāšanu tiek ziņots arī no Dņipro, Hmeļņickas, Žitomiras, Ļvivas. Ternopiļas, Harkivas;• Šis ir nozīmīgākais un plašākais šāda veida trieciens pret Ukrainu kopš Maskavas uzsāktās invāzijas pirmajām nedēļām;• Okupantu triecieni vērsti gan pret kritisko infrastruktūru, gan civilajiem objektiem, tostarp bērnu rotaļu laukumu;• Uzbrukums Ukrainai noticis ar dažāda veida raķetēm, tostarp no Kaspijas reģiona un Melnās jūras, informē Ukrainas Gaisa spēki;• Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien teica: "Ja turpināsies uzbrukumi pret Krieviju, atbilde būs skarba." "Atbildes būs tāda paša mēroga kā draudi Krievijai," izteicās agresors;• Krievija šorīt pret Ukrainu palaidusi 83 raķetes, no kurām vairāk nekā 43 tika notriektas;• Uzbrukumi Ukrainas pilsētām izpelnījušies starptautisku nosodījumu. Vairāku pasaules valstu augstas amatpersonas, kā arī starptautisko organizāciju vadītāji pauduši atbalstu Ukrainai un solījuši arī turpmāk palīdzēt Kijivai cīnīties pret Krievijas agresiju.

Krievijas raķešu triecienus pirmdien komentējis diktators Vladimirs Putins. Sanāksmē ar Krievijas Drošības padomes pastāvīgajiem locekļiem viņš paziņoja, ka notikuši triecieni pēc Aizsardzības ministrijas ierosinājuma un Ģenerālštāba plāna. Triecieni esot notikuši ar tālas darbības augstas precizitātes ieročiem no gaisa, jūras un sauszemes, tie bijuši vērsti pret enerģētikas objektiem, militāro vadību un sakariem. Tiesa, daudzi attēli liecina, ka triecieni notikuši pa civilās infrastruktūras objektiem. Viņš arī norādīja, ka Krievija ari turpmāk skarbi atbildēs uz “teroraktiem” tās teritorijā, tādā veidā apstiprinot, ka raķešu apšaude ir atbilde Krimas tilta spridzināšanai, ko Maskava ir traktējusi kā Ukrainas specdienestu sarīkotu “teroraktu”.

Ēka, kurā atrodas Vācijas konsulāts Ukrainas galvaspilsētā, arī cieta Krievijas raķetes triecienā, ziņo Vācijas Ārlietu ministrija. (Sky News)

10. oktobra raķešu uzbrukums Ukrainai noticis ar dažāda veida raķetēm, tostarp no Kaspijas reģiona un Melnās jūras, informē Ukrainas Gaisa spēki. No Kaspijas ar stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95 un Tu-160 palaistas raķetes X-101 un X-555. Bet no kuģiem Melnajā jūrā raķetes “Kalibr”. Savukārt no sauszemes tiek veikti triecieni ar “Iskander” raķetēm. Tāpat lietā tiek liktas S-300 un “Tornado-S” raķetes. Pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt 45 raķetes un iznīcināt deviņus no 12 kamikadze-droniem “Shahed-136”.

Savukārt trīs raķetes, kas palaistas no kuģiem Melnajā jūrā, šķērsojušas Moldovas gaisa telpu, paziņojis Moldovas ārlietu ministrs Niku Popesku. https://twitter.com/nicupopescu/status/1579392919785857026

"Masveida raķešu triecieni Kijivai, Ļvivai, Žitomirai, Mikolajivai un citām Ukrainas pilsētām, Zaporižjas un Harkivas apšaudes, civiliedzīvotāju slepkavības, un civilās infrastruktūras iznīcināšana vēlreiz pierāda to, ka Krievija ir teroristiska valsts, savukārt Putins – starptautiskais noziedznieks," paziņojumā medijiem pauž Ukrainas vēstniecība Latvijā. https://www.delfi.lv/news/national/politics/rakesu-uzlidojumi-velreiz-pierada-ka-putins-ir-noziedznieks-uzsver-ukrainas-vestnieciba.d?id=54827466

Raķešu triecieni pa Ukrainu pirmdien veikti no Kaspijas jūras akvatorijas un Ņižņijnovgorodas, līdz šim zināms par 83 palaistām raķetēm, ziņo Ukrainas armijas Ģenerālštābs (UNIAN).

Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien teica: "Ja turpināsies uzbrukumi pret Krieviju, atbilde būs skarba." "Atbildes būs tāda paša mēroga kā draudi Krievijai," izteicās agresors. (Sky News)

Eiropas Parlamenta prezidente Roberta Metsola Krievijas uzbrukumus civilajiem objektiem Kijivā un citās Ukrainas pilsētās nosauca par "pretīgiem". "Tas atkal parāda pasaulei režīmu, ar kuru mēs saskaramies: tādu, kas mērķē bez izšķirības. Tādu, kas vērš teroru un nāvi pār bērniem. Tas ir noziedzīgi. Viņi tiks saukti pie atbildības. Ukraina uzvarēs. Eiropa nenovērsīsies," norādīja Metsola. https://twitter.com/EP_President/status/1579383962853871617

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka aizvadījis sarunu ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu. "Mēs pārrunājām mūsu pretgaisa aizsardzības stiprināšanu, stingras Eiropas un starptautiskās reakcijas nepieciešamību, kā arī pastiprinātu spiedienu uz Krievijas Federāciju. Francija stāv līdzās Ukrainai," sacīja Zelenskis. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1579396708148338691

Līdz šim Krievijas apšaudēs skarti vismaz 11 nozīmīgi infrastruktūras objekti astoņos Ukrainas reģionos. (Sky News)

Krievijas karaspēks pirmdien uz Ukrainas pilsētām raidījis 83 raķetes, no kurām zenītartilēristi 43 notriekuši, saskaņā ar stāvokli uz plkst.11:34 paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara. (LETA)

Ukrainai ir jāpiegādā vairāk ieroču, lai apturētu karu un Krieviju, mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV). https://www.delfi.lv/news/national/politics/rinkevics-ukrainai-japiegada-vairak-ierocu.d?id=54826890

Kadri no Kijivas centra šorīt: https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1579375647902040064

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko paziņojis, ka Minska un Maskava izvietos kopīgu militāro uzdevumu vienību, reaģējot uz spriedzes saasināšanos uz valsts rietumu robežām, teikts valsts ziņu aģentūras "Belta" ziņojumā. Lukašenko sacīja, ka abi sabiedrotie sākuši apvienot spēkus pirms divām dienām, acīmredzot pēc sprādziena uz Kerčas tilta, kas savieno Krieviju ar anektēto Krimas pussalu. (Al Jazeera)

Lielbritānijas ārlietu ministrs Džeimss Kleverlijs uzbrukumus Ukrainas pilsētām šorīt nosaucis par "nepieņemamiem". Viņš norādīja, ka ir sazinājies ar Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu, lai uzsvērtu Apvienotās Karalistes morālo un praktisko atbalstu Ukrainai. "Šī ir Putina vājuma, nevis spēka demonstrācija," par Krievijas uzbrukumiem pret civiliedzīvotājiem raksta Kleverlijs. https://twitter.com/JamesCleverly/status/1579393621497098240

Līdz pulksten 11.00 zināms par 11 bojātiem infrastruktūras objektiem astoņos apgabalos un Kijivā, paziņojis premjerministrs Deniss Šmihaļs. Iespējami elektroenerģijas un ūdens padeves, kā arī sakaru traucējumi.

"Al Jazeera" žurnālists Rorijs Čallands, ziņojot no Kijivas, saka, ka bojāgājušo skaits no šī rīta uzbrukumiem "ļoti iespējams, ievērojami pieaugs". "Kijivas pilsētas mērs Vitālijs Kļičko pilsētas iedzīvotājiem teica, ka viņiem jāpaliek patversmēs un, ja nav steidzamas vajadzības, jāpaliek mājās. Policija ir bloķējusi lielu daļu Kijivas centra, lai neatliekamās palīdzības dienesti varētu veikt savu darbu," viņš piebilda.

"Vienmēr atcerieties: Ukraina pastāvēja pirms šī ienaidnieka parādīšanās, un Ukraina pastāvēs pēc tā," šorīt uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1579393649137573888

“Krievi, kā jūs šodien jūtaties? Viss labi? Apmierināti ar savu vadību? Mums ir nosacīti labi, bet jūs šodien ienīstam vēl vairāk,” raksta Ukrainas hibrīdkara eksperte Ļubova Cibuļska. https://twitter.com/TsybulskaLiubov/status/1579387739333857280

Ļviva pēc Krievijas uzbrukuma šorīt. Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Kijivā pēc raķešu triecieniem izcēlušies vairāki ugunsgrēki (Liga.net).

Harkivas mērs Igors Terehovs informē, ka provizoriski zināms par trīs triecieniem pilsētā ar mērķi graut enerģētisko infrastruktūru. Dažos rajonos pārtraukta elektrības padeve un ūdensapgāde.

"Financial Times" Maskavas korespondents Makss Sedons atgādina, ka sestdien Krievija paziņoja par jaunu okupantu spēku komandieri Ukrainā - Sergeju Surovikinu, kurš bijis saistīts ar Alepo pilsētas sagraušanu Sīrijā, kad šīs valsts konfliktā iesaistījās Krievija. Savukārt šodien Krievija veikusi plašus uzbrukumus Kijivai. https://twitter.com/maxseddon/status/1579355219720536064

Enerģētikas objekti apšaudīti visā valstī, lai iebiedētu cilvēkus, uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. “Viņiem ir divi mērķi. Viņi grib iznīcināt mūsu energosistēmu. Otrs mērķis – cilvēki. Speciāli izvēlējās tādu laiku, tādus mērķus, lai nodarītu pēc iespējas lielāku postu,” teica Zelenskis.

Okupantu uzbrukumā Kijivai trāpīts arī bērnu rotaļu laukumam. Rotaļu laukums Kijivā ir viens no vairākiem civilajiem mērķiem, ko šorīt skāruši Krievijas triecieni. Daudzi civiliedzīvotāji saņem palīdzību pēc sprādzienos gūtajiem ievainojumiem, raksta BBC.

Ļvivas apgabalā triecienos skarti enerģētiskās infrastruktūras objekti, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Maksims Kozickis.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs "Twitter" raksta: "Mūsu ienaidnieks uzskata, ka raķešu triecieni ir efektīvs iebiedēšanas līdzeklis. Tie tādi nav. Tie ir kara noziegumi. Civiliedzīvotāji mirst un tiek ievainoti. Ukrainai ar civilizētās pasaules atbalstu jāsauc raķešu teroristi pie atbildības. Un tā arī to darīs." Viņš piebilst, ka "labākā atbilde uz Krievijas raķešu teroru ir pretgaisa un pretraķešu sistēmu piegāde Ukrainai - sargāt debesis virs Ukrainas! Tas aizsargās mūsu pilsētas un mūsu cilvēkus. Tas aizsargās Eiropas nākotni. Ļaunums ir jāsoda." https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1579380597319163905

Sprādziens BBC tiešraides laikā. https://twitter.com/bbcrussian/status/1579369473512861698?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1579369473512861698%7Ctwgr%5E9b22b6ff50c26441929b0a91c013be53387fc4ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-63179143

Ļvivā raķešu apšaudes dēļ traucēti mobilie sakari un skolas pirmdien strādās attālinātā režīmā, ziņo UNIAN.

Kijiva. https://twitter.com/Osinttechnical/status/1579364423948701696

Viena sprādziena brīdis. https://twitter.com/mrsorokaa/status/1579360327413960707

https://twitter.com/janis_sarts/status/1579379275014496258?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievija pret Ukrainu pirmdienas rītā palaidusi 75 raķetes, no kurām 41 neitralizējuši pretgaisa aizsardzības spēki, paziņoja Ukrainas Bruņoti spēku galvenais komandieris Valērijs Zalužnijs. Tāpat uzbrukumu veikti ar aviāciju un droniem.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vecākais palīgs Andrijs Jermaks sacīja, ka Krievijas raķešu triecieni pret Ukrainas pilsētām bija signāls "civilizētajai pasaulei", ka "Krievijas jautājums" ir jāatrisina ar spēku". "Gļēvuļi cīnās ar rotaļu laukumiem, bērniem un cilvēkiem," Jermaks sacīja neilgi pirms turpmākiem sprādzieniem galvaspilsētā Kijivā. "Tas ir vēl viens signāls civilizētajai pasaulei, ka Krievijas jautājums ir jāatrisina ar spēku." (Al Jazeera)

Triecieni pret kritisko infrastruktūru veikti arī Ļvivā, kur, līdzīgi kā Harkivā, atsevišķas apkaimes palikušas bez elektrības, kā arī siltā ūdens. (BBC)

Uzbrukts arī Harkivas pilsētai. Raķetes trāpījušas kritiskajai infrastruktūrai. Pilsētas mērs Igors Terehovs sacīja, ka dažos pilsētas rajonos pazudusi elektrība un nav ūdensapgādes. (Sky News)

Kijivas centrs pie universitātes. https://twitter.com/DMokryk/status/1579359211997532206

“229. pilna mēroga kara diena. 229. dienu mūs cenšas iznīcināt un noslaucīt no zemes virsmas. Vispār. Iznīcināt mūsu cilvēkus, kas guļ mājās Zaporižjā. Nogalināt cilvēkus, kas brauc uz darbu Dņipro un Kijivā,” notiekošo pirmdienas rītā komentē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Gaisa trauksmes turpinās visā Ukrainā, ir bojāgājušie un ievainotie, viņš norāda, aicinot cilvēkus palikt patvertnēs.

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta: "Vairāki Krievijas raķešu triecieni Ukrainai. Putina vienīgā taktika ir terors pret mierīgām Ukrainas pilsētām, taču viņš Ukrainu nesagraus. Tā ir arī viņa atbilde visiem, kuri vēlas ar viņu runāt par mieru: Putins ir terorists, kurš runā ar raķetēm." https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1579368316766150657

Tiek ziņots par sprādzieniem arī citās Ukrainas pilsētās, tostarp Ļvivā, Dņipro un Zaporrižjā. Šis ir visplašākais Krievijas uzbrukumu kopums kopš kara pirmajām nedēļām. (BBC)

Sprādzienos, kas šorīt notika Ukrainas galvaspilsētā, gājuši bojā vismaz pieci cilvēki, bet 12 ir ievainoti. Šos skaitļus apstiprināja Ukrainas policija, bet citu avotu sniegtajā informācijā upuru aplēses ir augstākas.Ukrainas iekšlietu ministra palīgs Rostislavs Smirnovs paziņoja, ka uzbrukumā nogalināti astoņi un ievainoti 24 cilvēki. (Sky News)

Te gājēju tilts no cita rakursa. Kādam gājējam paveicās. https://twitter.com/5te1997/status/1579378178153676801

Šajā kadrā redzams sprādziens pie gājēju tilta Kijivas centrā. https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1579368581862940672

Rīts sākās ar satraucošām ziņām par raķešu apšaudēm Kijivā un citās pilsētās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievijas-raketes-spragst-kijiva-un-citas-pilsetas.d?id=54825818