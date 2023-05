Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei, pauž Zelenskis

Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei, svētdienas vakarā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Viņš sacīja, ka naktī uz svētdienu noticis viens no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai ar Irānā ražotajiem trieciendroniem "Shahed", turklāt lielākā daļa no tiem raidīti uz mērķiem Kijivā un tās apgabalā. Pēc Ukrainas Bruņoto spēku sniegtās informācijas, Ukrainai uzbrukts ar 59 droniem "Shahed", taču pretgaisa aizsardzība notriekusi 58 no tiem.

Zelenskis sacīja, ka "savā vēsturē Kijiva pieredzējusi dažādas iebrucēju nelietības, tās visas pārdzīvojusi un pārdzīvos arī rašistus – neviena no viņiem šeit vairs nebūs".

"Kijiva un visas mūsu pilsētas, visa mūsu Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei, kas ļoti ilgi un ļoti dažādām tautām nesusi paverdzināšanu," teica Ukrainas prezidents.

Viņš uzsvēra, ka Krieviju neglābs ne droni "Shahed", ne arī kādi citi terora līdzekļi, ko tā pazemojoši meklē pa visu pasauli.

"Jo spēks ir cilvēkos, tas ir pilsētās, tas ir dzīvē, bet, kad nicina gan dzīvi, gan cilvēkus, gan kultūrai vissvarīgākās pilsētas, tad Krievijai būs tikai zaudējums," sacīja Zelenskis.

"Un pat simti šahedu to no tā neglābs, tikai palielinās Krievijas kaunu," piebilda Ukrainas prezidents.

Krievija raidījusi uz Kijivu dronus un spārnotās raķetes

Krievijas karaspēks naktī uz pirmdienu raidījis uz Kijivu dronus un spārnotās raķetes, un Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vairāk nekā 40 mērķus, paziņojusi Kijivas pilsētas kara administrācija.

"Bija pagājušas tikai 18 stundas kopš vislielākā dronu uzbrukuma Kijivai, kad ienaidnieks atkal uzbruka galvaspilsētai," platformā "Telegram" vēsta administrācijas preses dienests, piebilstot, ka "tas bija jau piecpadsmitais gaisa uzbrukums [Kijivai] kopš maija sākuma!"

Pēc preses dienesta sniegtās informācijas, vienlaikus ar Irānā ražoto trieciendronu "Shahed" uzbrukumu Krievijas bumbvedēji "Tu-95" no Kaspijas jūras rajona palaiduši spārnotās raķetes.

"Mūsu pretgaisa aizsardzības spēki atklāja un iznīcināja vairāk nekā 40 gaisa mērķus," norāda preses dienests.

Tas vēsta, ka, krītot atlūzām, Kijivā bojāts dzīvojamā nama jumts, taču nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki.