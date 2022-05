Ukrainā, kuru Krievija jau gandrīz trīs mēnešus neveiksmīgi cenšas pakļaut ar brutālu militāru spēku un kur masveidā nonāk dažāda veida krievu bruņojums, maijā pamanītas arī neliela skaitā saražotās tanku atbalsta kaujas mašīnas (BMPT) "Terminators", kurām šī ir pirmā kaujas misija.

Liecības par "Terminatora" klātbūtni sākumā parādījās sociālajos tīklos, bet 18. maijā kaujas mašīnu klātbūtni Ukrainā apstiprināja arī Krievijas propagandas aģentūra "RIA Novosti".

BMPT tank support combat vehicle in Luhansk. Interestingly, it is marked with a "V" and not an "O" despite being in service with the 90th Tank Division. https://t.co/CIrOKkCWGr pic.twitter.com/xy0O33UFrS