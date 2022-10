Ukraina pirmdien notriekusi 44 iebrucēju raidītas spārnotās raķetes; atlūzas nokrīt Moldovā

Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība paziņojusi, ka pirmdienas rītā ir notriektas 44 no vairāk nekā 50 iebrucēju raidītām spārnotajām raķetēm, vēsta raidsabiedrība BBC.

Kopš pirmdienas, 31. oktobra, pulksten 7.00 rītā Krievijas spēki pret Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem veikuši vairākus raķešu uzbrukumu viļņus.

Spārnotās raķetes X-101 un X-555 palaistas no Kaspijas jūras ziemeļu daļas, kā arī no Volgodonskas un Rostovas apgabaliem ar stratēģiskajiem bumbvedējiem Tu-95 un Tu-160.

"44 spārnotās raķetes tika iznīcinātas ar Gaisa spēku līdzekļiem. Gaisa pavēlniecības "Centrs" atbildības zonā – 18, Gaisa pavēlniecības "Dienvidi" – 12, Gaisa pavēlniecības "Austrumi" – 9, Gaisa pavēlniecības "Rietumi" – 5," teikts ziņojumā.

Ukrainas mediji ziņo, ka pirmdien okupanti ar raķetēm apšaudījuši Kijivu. Harkivu, kā arī Dņipropetrovskas, Vinicas, Čerkasu, Kirovogradas, Zaporižjas, Černivickas, Poltavas un Hmeļņickas apgabalus.

Virknē apdzīvoto vietu radušās problēmas ar elektrības un ūdens padevi, cietuši civilie objekti.

Vienas notriektās raķetes atlūzas nokritušas Moldovas teritorijā netālu no Ukrainas robežas, kā rezultātā cietuši dažu ēku logu stikli, ziņo Ukrainas Stratēģiskās komunikācijas centrs.

‼️Russian missile shot down by 🇺🇦air defence forces fell on the territory of Moldova.

It happened in the village of Naslavcha near the border with Ukraine. There are no victims. However, the windows of several houses have been destroyed

