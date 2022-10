Ukrainā plāno atzīt Krievijas propagandas telekanālus par teroristiskām organizācijām

Krievijas propagandas telekanālus "Rossija 24", "RTR Plaņeta" un "Pervij kanal" vajag atzīt par teroristiskām organizācijām, informācijas telemaratonā paziņoja Ukrainas Nacionālās padomes televīzijas un radioapraides jautājumos priekšsēdētāja Olga Herasimjuka.

Herasimjuka sacīja, ka viņas vadītā padome ir vērsusies Ukrainas tiesībsargājošajās iestādēs, lai šie Krievijas telekanāli tiktu atzīti par teroristiskām organizācām atbilstoši Ukrainas likumdošanai.

Šie telekanāli savā ēterā sistemātiski sagroza informāciju, dezinformē un iebiedē skatītājus, publiski atbalsta un attaisno Krievijas izdarītos teroraktus Ukrainas teritorijā.

"Mēs vērsāmies pie tiesībsargājošajām iestādēm, jo terorisms ir ne tikai ķīlnieku sagrābšana, dedzināšanas, slepkavības, mierīgu ciemu un pilsētu apšaudes. Tas ir arī tāda propagandistiska vardarbība pret cilvēkiem, kuriem mēģina atņemt iespēju kritiski apdomāt to, ko tie viņiem stāsta. Tās lietas, kuras tie translē, ir vērstas tieši uz iebiedēšanu, mēģinājumiem sēt bailes un šausmas, uz savu darbību attaisnošanu," sacīja Herasimjuka.

"Mēs veicām īpašu monitoringu un izpētījām, kā, mūsuprāt, teroristiskie Krievijas telekanāli "Rossija 24", "RTR Plaņeta" un "Pervij kanal", izmantoja savu ēteru tam, lai attaisnotu to, kas pie mums notika terorakta Vinnicā, briesmīgā sprādziena Olenivkā, mierīgo iedzīvotāju apšaudīšanas Čaplinas stacijā laikā (..) Turklāt visi vadošie [teležurnālisti] sižetos, kas tika rādīti šajos kanālos, atbalstīja līdzīgas darbības turpmāk," teica Herasimjuka.

"Mēs uzskatām, ka tā ir nozieguma sastāvdaļa, un tāpēc vērsāmies tiesībsargājošajās iestādēs, lai tās ierosinātu krimināllietu par teroristiskas darbības un teroraktu faktiem pret šiem kanāliem, Mēs arī gribam, lai šie mūsu materiāli tiktu pievienoti lietām, kad tās tiks ierosinātas. Mēs sniedzam visus pierādījumus par to. Mēs esam pārliecināti, ka šī rīcība palīdzēs mums izņemt šos informatīvos teroristus ne tikai no Ukrainas informācijas telpas, bet arī no visas pasaules informatīvās telpas," uzsvēra Herasimjuka.