Ukraina saglabā kontroli pār lielāko daļu savas gaisa telpas, vēsta Lielbritānijas izlūkdienesti

Ukraina joprojām saglabā kontroli pār lielāko daļu savas gaisa telpas, un Krievijai nav izdevies efektīvi iznīcināt Ukrainas gaisa spēkus vai apspiest tās gaisa aizsardzības kapacitātes, teikts jaunākajā izlūkdienestu informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas Gaisa spēku aktivitātes galvenokārt ir vērstas uz Ukrainas dienvidiem un austrumiem, sniedzot atbalstu Krievijas sauszemes spēkiem. Tāpat Londona secina, ka Krievijai ir ļoti ierobežota piekļuve gaisa telpām Ukrainas ziemeļos un rietumos. Tas liek Maskavai tur veikt uzbrukumus no attāliem reģioniem.

Lielbritānija arī ziņo, ka Krievija turpina uzbrukt Ukrainas militārajai un loģistikas infrastruktūrai visā valsts teritorijā.

Lielākā daļa Krievijas gaisa triecienu Mariupolē, visticamāk, tiek veikti, izmantojot nevadāmas, brīvi krītošas bumbas. Šo ieroču izmantošana palielina civiliedzīvotāju upuru risku, norāda Londona.

