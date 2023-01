Ukraina saglabājusi pozīcijas Soledarā, ziņo britu izlūki

15. janvārī Ukrainas bruņotie spēki (UAF) gandrīz noteikti saglabāja pozīcijas Soledarā, uz ziemeļiem no Bahmutas, saskaroties ar Kremlim pietuvinātās "Vagner" grupas nepārtrauktajiem uzbrukumiem.

Londona norāda, ka nedēļas nogalē spraigas cīņas turpinājās gan Donbasa frontes Kreminas, gan Bahmutas sektoros. Kaujas ap Kreminu raksturo vietēji uzbrukumi un pretuzbrukumi mežainā apvidū.

Tomēr kopumā UAF turpina pakāpeniski virzīt savu frontes līniju uz austrumiem Kreminas pilsētas nomalē, raksta Lielbritānijas ministrija.

Pēdējo sešu nedēļu laikā gan Krievija, gan Ukraina dažādos frontes sektoros ir sasniegušas grūtus, bet ierobežotus panākumus. Šajos apstākļos galvenais operatīvais izaicinājums abām pusēm ir izveidot šobrīd kaujām nepiesaistītus, spējīgus karaspēka formējumus, kas varētu izmantot taktiskos panākumus, lai radītu operatīvus sasniegumus, noslēgumā ziņo britu izlūki.

