Ukraina saņēmusi jaunu 'Bayraktar' partiju. Teksta tiešraide

Krievijas šausminošais iebrukums Ukrainā rit jau septīto dienu, okupantiem arvien zvērīgāk bombardējot civilos objektus un palielinot spiedienu pret Ukrainas aizstāvjiem. Vienlaikus Krievijas ekonomika sāk izjust sankciju ietekmi, bet valsts prestižs nenovēršami krīt bezdibenī, pasaulei arvien vairāk norobežojoties no noziedzīgā Putina režīma. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (septītā diena)

Paralimpiskajiem sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas gaidāmajās Pekinas 2022. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs ir jāsacenšas kā neitrāliem sportistiem - tie nevarēs pārstāvēt savu valsti. Starptautiskās Paralimpiskās komitejas paziņojumā teikts, ka sportisti, kuri jau ir ieradušies Ķīnā, startēs zem paralimpiskā karoga. (BBC)

Ukrainas veselības ministrs Viktors Liaško apgalvo, ka okupanti nošāvuši ukraiņu ārsti, kura tobrīd vedusi uz slimnīcu savu radinieku. Ārste Marina Kalabioni tika nogalināta, mēģinot pamest Kuhari ciematu netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kijevas, raksta "Sky News". Pēdējo dienu laikā Krievija būtiski pastiprinājusi uzbrukumus pret civiliedzīvotājiem, civilajiem objektiem un citu - ar militāro nozari absolūti nesaistītu - infrastruktūru. Okupantu uzbrukumos bojā gājuši arī vairāki bērni. https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2572260516239390&show_text=true&width=500

Bijušie Latvijas izlases hokejisti Grigorijs Panteļejevs, Sergejs Naumovs un Viktors Ignatjevs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā turpina strādāt sevis pārstāvētajos Krievijas klubos.

Taktiskā iniciatīva pakāpeniski pāriet Ukrainas pusē, uzskata Ukrainas Nacionālās Drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksejs Danilovs. Pretinieks saskaras ar spēcīgu Ukrainas spēku atbildi visās frontēs, tāpēc ir spiests pārgrupēties un piesaistīt rezerves, viņš skaidro. Krievija arī joprojām nekontrolē nevienu no galvenajām sava stratēģiskā mērķa pilsētām – Kijevu, Harkivu un Mariupoli. “Moskovīti neatmet cerības bloķēt Kijevu. Bet tas ir bezjēdzīgi,” viņš uzskata. “Situācija ir saspringta, pret mums Kremlis ir koncentrējis modernajā vēsturē bezprecedenta militārās tehnikas daudzumu – tūkstošiem tonnu bruņota metāla, kas tiks iznīcināts un sadedzināts. Tāpēc mums, dārgie draugi, vēl ir ļoti daudz darba,” noslēdz Danilovs. https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1383170925430487&show_text=true&width=500

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Krievijas valdība visas valstis, kas ieviesīs sankcijas pret valsti, uzskatīs par "de facto nedraudzīgām". (CNN)

Harkivas mērs Igors Terehovs sacīja, ka trešdien okupantu uzbrukumos bojā gājuši četri un ievainoti deviņi cilvēki. Šī jaunākā informācija par upuriem Harkivā nāk papildus iepriekš izskanējušajām ziņām par 21 bojāgājušo un 112 ievainotajiem. (Sky News)

Jaunākā karte – kā Ukraina aizstāvas pret Krieviju:

Ukraina saņēmusi jaunu partiju ar Turcijas ražojuma droniem “Bayraktar TB2”, ziņo Ukrainas Sauszemes spēki. https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/294756896089642&show_text=true&width=500

Ukrainas karavīri 2. martā iegājuši Horļivkā, kas kopš 2014. gada atrodas prokremlisko kaujinieku kontrolē, ziņo UNIAN. Tomēr nostiprināties pilsētā kauju dēļ nav izdevies. “Atgāja atkal, bet tas ir uz laiku! Drīz ieies un nostiprināsies,” medijam komentējis kāds karavīrs.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja, ka Krievijas delegācija trešdien būs "vietā" jaunai sarunu kārtai ar Ukrainu, taču nesniedza papildu informāciju par diskusiju vietu vai formātu, raksta CNN. Otrdien izskanēja informācija, ka trešdien varētu notikt Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas. Konkrēta apstiprinājuma par šo sarunu norisi, vietu un laiku nav bijis. Pirmdien uz Baltkrievijas-Ukrainas robežas notika Maskavas un Kijevas sūtīto delegāciju sarunu pirmais raunds.

Medijos ziņo, ka Putins vēloties Ukrainas prezidenta amatā iecelt 2014. gadā gāzto un uz Krieviju aizbēgušo Viktoru Janukoviču. https://twitter.com/kyivindependent/status/1498958432686288897?s=24

Redzamākā Kremļa kritiķa – ieslodzītā opozicionāra Alekseja Navaļnija – vārdā mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicēti vairāki ieraksti, kuros kritizēts agresora Putina uzsāktais karš Ukrainā. "Ir 21. gadsimta trešā desmitgade, un mēs skatāmies ziņas par cilvēkiem, kas deg tankos un [redzam] bombardētās mājās," viņš saka. "Mēs skatāmies reālus draudus kodolkara sākumam."

Ukraina paziņojusi, ka nogalināto iebrucēju skaits kopš ofensīvas sākum sasniedzis aptuveni 5840. Šie dati nav neatkarīgi pārbaudāmi, bet, piemēram, Lielbritānijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka Krievija patiešām ir cietusi smagus zaudējumus. Ukrainas jaunākie dati par pretinieka zaudējumiem:karavīri – 5840lidmašīnas – 30 helikopteri – 31tanki – līdz 211bruņumašīnas – 862 artilērijas iekārtas – 85 pretgaisa aizsardzības sistēmas – 9 degvielas vedēji – 60 automašīnas – 355 reaktīvās artilērija sistēmas – 40

Zaporožjes AES darbinieki un tās pilsētas Enerhodaras iedzīvotāji aizšķērsojuši ceļu un nav ielaiduši pilsētā okupantu tehniku.

"T/c "Alfa" ir pret militāru agresiju un mēs paužam viennozīmīgu atbalstu Ukrainas tautai," teikts paziņojumā.

Luhanskas apgabala Starobeļskā cilvēki aizšķērso ceļu Krievijas tehnikai.

Lielveikalu plaukti daudzviet Ukrainā tukši. Šī fotogrāfija uzņemta Nikolajevā. Foto: AP/Scanpix/LETA

Otrdien notika Ordeņu kapitula ārkārtas sēde, kurā tika lemts par augstākā Latvijas valsts apbalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa atņemšanu Latvijas pilsonim kopš 2016. gada un miljardierim Pjotram Avenam.

FIA jau pagājušajā nedēļā bija atcēlusi Krievijas "Grand Prix", kas bija paredzēta 25. septembrī.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunājis tautiešus: "Es apbrīnoju katru no jums. Visa pasaule jūs apbrīno – no Holivudas zvaigznēm līdz politiķiem. Šodien jūs, ukraiņi, esat neuzvaramības simbols. Simbols, ka cilvēki jebkurā valstī jebkurā brīdī var kļūt par labākajiem cilvēkiem uz zemes." https://twitter.com/KyivIndependent/status/1498943480688787458

Ukrainas Nacionālā gvarde kopā ar armiju ar precīzu artilērijas uguni pie Mariupoles iznīcinājusi okupantu bruņoto automašīnu “Risj” un kravas auto “Kamaz”.

Ukrainas Aizsardzības ministrija noliegusi ziņas, ka dienvidu pilsēta Hersona būtu kritusi krievu rokās. (CNN)

Markus Riva bija viens no tiem pašmāju mūziķiem, kas jau mirkli pēc Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā, 24. februāra rītā, reaģēja sociālajos tīklos, nosodot agresiju, un nākamās dienas vakarā kāpa uz skatuves koncertā pie Kongresu nama.

Ukrainas Aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs “Facebook” raksta, ka okupanti cenšas uzturēt savu vienību kaujas spējas, bet tas izdodas arvien sliktāk. Ukraiņiem padodoties karavīru grupas ar virsniekiem, kā arī vērojama nevēlēšanās izpildīt pavēles. “Ienaidnieks ir nobijies no tieša kontakta ar Ukrainas aizstāvjiem un aizstāvēm. Tāpēc ir pārgājis uz noziedzīgu taktiku, no attāluma apšaudot miermīlīgas pilsētas. Aviācijas un raķešu triecieni no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas pa dzīvojamā mājām un skolām, reaktīvās artilērijas apšaudes pa dzemdību namiem – tā ir bezgožu gļēvulība. Tie nav karavīri – tie ir teroristi, valsts-teroristes pārstāvji. Tā ir stigma uz ilgu laiku,” raksta ministrs.

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless saka, ka Ukrainas ģeogrāfiskais lielums un tās lielais iedzīvotāju skaits (44 miljoni) būtiski apgrūtinātu Krievijas iespējas okupēt Ukrainu. "Tieši tad [okupācijas gadījumā] sāk uzkrāties patiesie upuri," viņš skaidroja sarunā ar britu raidsabiedrību BBC, minot Krievijas pieredzi Čečenijā, Padomju Savienības pieredzi Afganistānā un Rietumu pieredzi Irākā. "Iebrukt valstī ar milzīgu spēku ir viena lieta, okupēt 44 miljonus cilvēku, kuri nevēlas, ka jūs tur atrodaties, ir pavisam cita lieta," uzsver Voless. Viņš izslēdz iespēju, ka NATO varētu ieviest lidojumu aizlieguma zonu, sakot, ka jebkura sadursme, kas izceltos, ja Krievija pārkāptu zonu, "var izraisīt karu visā Eiropā".

Ukrainas Ģenerālštāba informācija par aizvadīto nakti: Doņeckas apgabals. Visu nakti apšaudīti Mariupoles dzīvojamie rajoni, kur nav neviena militārā objekta, šāviņš trāpījis dzemdību namam Ļevoberežjē.Virs diviem ciemiem bijusi dzirdama aviācija, sekojuši sprādzieni. Konstantinovkā raķetes triecienā ir bojāgājušie. Žitomiras apgabals. Aviācijas uzlidojumos cietušas privātmājas. Sprādziena vilnī cietusi slimnīca un dzemdību nams. Divi cilvēki nogalināti, 12 ievainoti. Harkivas apgabals. Harkivā visu nakti apšaudīti dzīvojamie kvartāli. Su-25 lidmašīnas devušas triecienu lidlaukam, Harkivas TEC-5, tanku skolai un kopmītnēm, ir bojāgājušie un cietušie. Pēc uzlidojuma deg apgabala policijas pārvaldes ēka. Nikolajevas apgabals. Krievijas armijas kolonna pametusi Sņegirevku. Nikolajevā Ukrainas aizstāvju iznīcinājuši daļu okupantu tehnikas, vēl daļu ieguvuši kā trofejas. Kijevas apgabals. Kritiska situācija ir Borodjankā. Sagrauto ēku drupās palikuši cilvēki. Hostomeļa periodiski šāvieni un kaujas.

Baltkrievijā, Gomeļā, nofilmēti Krievijas medicīniskās evakuācijas autobusi. https://twitter.com/franakviacorka/status/1498916606180798464



Ukrainas Ģenerālštābs publicējis kārtējos foto ar sagūstītajiem Krievijas karavīriem un uzrunā viņu mātes. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262879006025185&show_text=true&width=500

Jaunākā izlūkdienestu informācija, ko publiskojusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Pašreizējās situācijas apkopojumā teikts: "Lai gan tiek ziņots, ka Krievijas spēki iegājuši Hersonas pilsētas centrā, kopējie [okupantu teritoriālie] ieguvumi pēdējo 24 stundu laikā ir ierobežoti." Ministrija skaidro, ka tas saistīts gan ar pašu krievu spēku loģistikas problēmām, gan ar Ukrainas armijas spēcīgo pretošanos. "Pēdējo 24 stundu laikā Krievijas smagie artilērijas un gaisa triecieni ir turpinājuši mērķēt uz apdzīvotām vietām, galvenokārt koncentrējoties uz Harkivas, Kijevas, Mariupoles un Čerņihivas pilsētām," turpina Apvienotās Karalistes ministrija. "Tiek ziņots, ka to civiliedzīvotāju skaits, kas pārvietojušies un bija spiesti bēgt no Putina iebrukuma, ir pārsniedzis 660 000," teikts paziņojuma noslēgumā. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1498920532485582850

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt paziņojis, ka pirmajās sešās kara dienās tika nogalināti gandrīz 6000 Krievijas karavīru. (Sky News)



Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless šorīt intervijā telekanālam "Sky News" sacīja, ka ir skaidrs – krievi ir mainījuši taktiku. Ministrs norādīja, ka baidās, ka okupantu īstenotā pilsētu bombardēšana tikai pastiprināsies.Voless arī sacīja, ka uzskata, ka Vladimiram Putinam nerūp Rietumvalstu spēcīgās sankcijas pret Krieviju. Ministrs uzsvēra, ka Krievijas iebrukums Ukrainā nenorit pēc Kremļa iecerētā plāna – to teikuši vairāku Rietumu valstu līderi, analītiķi un eksperti. Krievu rindās ir vairāk upuru, nekā viņi būtu plānojuši, un tas liek viņiem mainīt taktiku Ukrainā, sacīja Voless. "Viņi [okupantu spēki] lēnām, bet noteikti mēģinās ielenkt pilsētas un vai nu apiet tās, vai bombardēt," viņš skaidroja.

Krievijas lielākais aizdevējs "Sberbank" paziņojis, ka aiziet no Eiropas tirgus pēc Rietumu sankciju spiediena pret valsts banku. "Pašreizējā situācijā "Sberbank" ir nolēmusi izstāties no Eiropas tirgus," teikts paziņojumā, ko izplatījušas Krievijas ziņu aģentūras. Bankas Eiropas meitasuzņēmumi saskārās ar "nenormālu naudas aizplūšanu un draudiem darbinieku un filiāļu drošībai", tajā piebilsts. (Al Jazeera)

Kopš Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā pagājušajā ceturtdienā uz Poliju devušies vairāk nekā 450 000 ukraiņu bēgļu. Šo skaitli šorīt apstiprināja Polijas iekšlietu ministra vietnieks Pāvels Šefernakers. Viņš sacīja, ka robežu šķērsojošo cilvēku skaits otrdien nedaudz samazinājies līdz 98 000 salīdzinājumā ar 100 000 pirmdien. Apvienoto Nāciju Organizācija lēš, ka līdz šim 660 000 ukraiņu ir pametuši savas mājas, Krievijas karaspēkam veicot uzbrukumus daudzām pilsētām un regulāri apšaudot arī civilos objektus. (Sky News)

Harkivā uzlidojumā cietusi Apgabala policijas pārvalde.

Kremļa propagandā viss atkal tiek sagriezts ar kājām gaisā. Okupantu veiktā Harkivas apšaude tiek novelta uz “nacistu kaujiniekiem”. https://twitter.com/dedivanovih/status/1498727629012324353

Pašreizējo situāciju no militārā aspekta analizē Mārtiņš Vērdiņš.

Tikmēr Pasaules banka (PB) gatavo trīs miljardus dolāru lielu palīdzības paketi Ukrainai tuvākajos mēnešos. Aptuveni 350 miljoni dolāru tikšot ātri piešķirti Ukrainas budžeta stabilizēšanai, pavēstīja PB prezidents Deivids Malpass.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru pilsētas apzinājušas iespējas savu pašvaldību teritorijās izmitināt Ukrainas bēgļus. Līdz šim ir apzinātas bēgļu izmitināšanas iespējas 5987 gultasvietu apjomā. Valstspilsētas identificējušas bēgļu izmitināšanas iespējas pašvaldību pārziņā esošajos sporta un atpūtas kompleksos, izglītības iestāžu kopmītnēs, veselības un sociālās aprūpes centros, pašvaldību sociālajos dzīvokļos u.t.t.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš paziņo, ka Latvijā šorīt nolemts bloķēt Krievijas sociālā tīkla “Odnoklasniki.ru” Live jeb tiešraižu sadaļu. "Ja portāls mēģinās to apiet, nākamais solis varētu būt visa portāla bloķēšana Latvijas teritorijā."

Žitomirā gaisa trieciena rezultātā gājuši bojā vismaz divi cilvēki, bet 16 ievainoti. 12 cilvēkus, tostarp sešus bērnus, glābēji atbrīvojuši no sagrautu māju pagrabiem, bet glābšanas darbi vēl turpinās. (“Liga.net”).

162 Nobela prēmijas laureāti parakstījuši vēstuli ar atbalstu Ukrainas tautai un nosodījumu Krievijas varasiestādēm, ziņo "Liga.net”.

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27380380. Informatīvais tālrunis nodrošinās kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem sniegs informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Okupantu rokās kritušās pilsētas Hersonas mērs Igors Kolihajevs lūdzis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim organizēt “zaļos koridorus”, lai varētu savākt “simtiem līķu pilsētas rajonā”, ziņo UNIAN. Kritušie un bojāgājušie ir gan karavīri, gan civiliedzīvotāji. Uzbrucēji apšaudījuši skolas, daudzstāvu ēkas. Tāpat Hersonai nepieciešamas pārtikas piegādes, jo noliktavas atrodas ārpus pilsētas robežām.

Lidsabiedrība "Wizzair" nodrošinās simts tūkstošus bezmaksas biļešu bēgļiem no Ukrainas uz visiem Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas valstīm Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas.

Krievijas centrālā banka lēmusi, ka šodien akciju tirdzniecība nenotiks.



Iedzīvotāji Sumu apgabalā tiek brīdināti, ka Krievijas spēku pamesta tehnika var būt bīstama – mīnēta.

Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe šorīt intervijā LTV: "Ukraiņu ģimenes nonākušas Latvijā. Esam augstā gatavībā visām šīm ģimenēm palīdzēt. Ja bērnam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, var zvanīt uz tālruņa numuru +371 256 801 40. Uz zvaniem atbildēs bērnu slimnīcas speciālists. Visa palīdzība ukraiņu bērniem būs valsts apmaksāta, tāpat kā Latvijas bērniem.

“Pirms sešām dienām Krievijas Vladimirs Putins centās sašūpināt brīvās pasaules pamatus, domādams, ka viņš piespiedīs to ar saviem draudīgajiem paņēmieniem. Taču viņš smagi kļūdījās,” savā “State of the Union” uzrunā teica ASV prezidents Džo Baidens. “Viņš domāja, ka var iebraukt Ukrainā un pasaule apgāzīsies. Tā vietā viņš sastapās ar tādu pretestības mūri, kādu nekad nespēja iedomāties. Viņš sastapās ar Ukrainas tautu.” “Kad tiks rakstīta šī laikmeta vēsture, Putina karš pret Ukrainu būs padarījis Krieviju vājāku un pārējo pasauli spēcīgāku,” tā Baidens. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

LETA: Ukrainas Bruņoto spēku brigādes mehanizētais bataljons pie Harkivas sagrābis uzreiz sešus Krievijas visjaunākos tankus T-80BVM, kas bija Krievijas Bruņoto spēku 200.motorizēto strēlnieku brigādes sastāvā, sociālajā tīklā "Facebbok" pavēstīja žurnālists Jurijs Butusovs. Ienaidnieka tehniku izdevies iegūt bataljonam ar kājnieku kaujas mašīnām BMP-2 un vienu prettanku raķešu kompleksu "Javelin". Šie Krievijas tanki ir bruņoti ar jaunākajiem zemkalibra un vadāmajiem šāviņiem, norādīja Butusovs.

Žitomirā gaisa trieciena rezultātā cietusi slimnīcas dzemdību nodaļa.

Īsumā par pēdējiem notikumiem: Turpinās uzbrukumi Harkivai un Kijevai. Okupantu desantnieki pēdējās stundas laikā izsēdušies Harkivā – Ukrainas otrā lielākajā pilsētā. Krievijas spēku rokās kritusi dienvidu pilsēta Hersona. ASV prezidents Džo Baidens aizliedzis Krievijas lidmašīnām ielidot ASV gaisa telpā. “Putins var ielenkt Kijevu ar tankiem, bet viņš nekad neiekaros ukraiņu sirdis un dvēseles,” tā Baidens. Ukrainu līdz šim pametuši vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku, liecina ANO dati. “Boeing” un “ExxonMobil” pievienojas kompānijām, kas sarauj sadarbību ar Krieviju.

Ukrainas armija apstiprina ziņas, ka Harkivā nolaidušies Krievijas desantnieki, lai mēģinātu ieņemt pilsētas centru. Krievijas karavīri uzbrukuši militārajam hospitālim un kaujas turpinās. (BBC). Jāatgādina, ka Harkiva pēdējās dažās dienās piedzīvojusi nežēlīgu civilo rajonu bombardēšanu. Otrdien raķete sprāga pie vietējās pārvaldes ēkas. Otrdien Harkivā gājuši bojā vismaz 17 cilvēki, desmitiem ir ievainoti.

Okupējošie Krievijas spēki ieņēmuši Hersonas centru, vēsta CNN. Telekanāla rīcībā nonākuši video fragmenti no kādas kameras Hersonas centrā un medijam izdevies pārliecināties par ģeolokācijas datiem.

