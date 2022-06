Ukraina saņēmusi modernās amerikāņu raķešu sistēmas 'HIMARS'

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs ceturtdien mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis, ka Ukrainā ir nogādātas tik ļoti gaidītās amerikāņu modernās raķešu sistēmas "HIMARS". To darbības rādiuss ir 70 kilometru.

""HIMARS" ir ieradušās Ukrainā. Paldies manam amerikāņu draugam, aizsardzības ministrijas sekretāram Loidam Ostinam par šiem spēcīgajiem instrumentiem! Vasara krievu okupantiem būs karsta. Un dažiem – pēdējā," tviterī raksta Oleksijs Rezņikovs.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp