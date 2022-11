Ukraina saņēmusi NASAMS un 'Aspide' sistēmas

Ukrainā saņemtas pirmās Rietumu ražojuma pretgaisa aizsardzības sistēmas NASAMS un "Aspide" , pirmdien paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

"Skatieties, kas te ir! NASAMS un "Aspide" aizsardzības sistēmas ir ieradušās Ukrainā! Šie ieroči būtiski stiprinās Ukrainas armiju un padarīs mūsu debesis daudz drošākas. Mēs turpināsim notriekt mums uzbrūkošus naidīgos mērķus," ministrs ierakstījis tviterī.

Par ieroču sistēmu piegādi Rezņikovs pateicas Norvēģijai, Spānijai un ASV.

Look who's here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg