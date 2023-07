Ukraina turpinās uzbrukt Krimai un Kerčas tiltam, sola Rezņikovs

Ukrainas bruņotie spēki turpinās uzbrukt Krimai un Kerčas tiltam, intervijā telekanālam CNN paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs.

"Visi šie mērķi ir oficiāli, jo [to iznīcināšana] samazinās viņu spēju cīnīties pret mums un palīdzēs glābt ukraiņu dzīvības," sacīja Rezņikovs.

Vaicāts, vai Ukrainas nodoms ietver pilnīgu Kerčas tilta iznīcināšanu, viņš atbildēja: "Tā ir normāla taktika sagraut ienaidnieka loģistikas līnijas, lai pārgrieztu iespējas piegādāt munīciju, degvielu, pārtiku un tā tālāk. Tāpēc mēs izmantosim šo taktiku pret viņiem."

Pagājušā nedēļā Ukrainas bruņotie spēki vairākas reizes uzbruka munīcijas noliktavām Krimā, bet nedēļu iepriekš jūras bezpilota lidaparāti uzbruka Kerčas tiltam.

Pirmdien drona uzbrukums Krimā izraisīja sprādzienu munīcijas noliktavā, paziņoja anektētās pussalas iestādes.

Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 243 220 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 243 220 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 600 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 4174 tankus, 8131 bruņutransportieri, 4705 lielgabalus, 698 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 454 zenītartilērijas iekārtas, 315 lidmašīnas, 310 helikopterus, 3977 bezpilota lidaparātus, 1307 spārnotās raķetes, 7194 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 703 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

ASV sūtīs militāro palīdzību Ukrainai 400 miljonu dolāru vērtībā

ASV prezidenta Džo Baidena administrācija nosūta Ukrainai papildu militāro palīdzību līdz 400 miljonu dolāru vērtībā, tostarp dažādu munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām un mazus novērošanas dronus "Hornet", pirmdien paziņoja ASV amatpersonas.

Jaunajā pakotnē iekļauta dažāda munīcija, ieskaitot raķetes ieroču sistēmām HIMARS, NASAMS, "Stinger" un "Javelin". Bruņojums tiks izņemts no ASV krājumiem. Prezidenta rīkojuma gadījumā Aizsardzības ministrija izņem ieročus un aprīkojumu no ASV krājumiem, lai tos nosūtītu uz ārzemēm, nevis pērk jaunus ieročus no ražotājiem. Šis process ļauj ātri piegādāt bruņojumu Ukrainai, bieži vien dažu dienu laikā.

Amatpersonas norādīja, ka ASV sūta arī šāviņus haubicēm un 32 bruņumašīnas "Stryker", kā arī spridzināšanas līdzekļus, mīnmetējus, raķetes "Hydra-70" un 28 miljonus patronu kājnieku ieročiem. Palīdzība iever arī dronus "Hornet", kas ir mazi lidaparāti, kurus lielākoties izmanto izlūkošanai. Agrāk Ukraina tos ir saņēmusi arī no citiem Rietumu sabiedrotajiem.

Kopumā kopš Krievijas iebrukuma 2022.gada februārī ASV ir sniegušas Ukrainai militāro palīdzību vairāk nekā 41 miljarda dolāru apmērā.