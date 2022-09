Ukraina valsts dienvidos iznīcinājusi 201 okupantu un sešas munīcijas noliktavas

Ukrainas Bruņotie spēki trešdien valsts dienvidos iznīcināja 201 Krievijas okupācijas spēku karavīru, sešas ienaidnieka munīcijas noliktavas, militāro tehniku un bruņojumu, paziņoja operatīvā pavēlniecība ''Dienvidi".

Krievijas armija trešdien ar smago artilēriju apšaudīja Krivijrihas un Nikopoles rajonus, nodarot bojājumus dzīvojamiem namiem, bet civiliedzīvotāji nav cietuši. Tā arī deva aviācijas triecienu ar diviem helikopteriem "Ka-52", bet šajā triecienā nav cilvēku upuru.

Ukrainas aviācija deva 24 triecienus pretinieka spēku un līdzekļu koncentrācijas vietām, vadības un atbalsta punktiem, loģistikas centriem, transporta ceļiem un kaujas pozīcijām. Raķešu artilērijas apakšvienības deva triecienus dronu vadības punktiem, radioelektroniskās cīņas un radiolokācijas stacijām, reaktīvajām zalvju uguns sistēmām un pretgaisa aizsardzības līdzekļiem.

Ukrainas spēki blīvi apšaudīja Kahovkas un Darjivkas tiltus, neļaujot ienaidniekam tos izmantot tehnikas un munīcijas pievešanai. Tika arī iznīcināta ienaidnieka izveidotā pontonu pārceltuve Darjivkas rajonā.

Ukrainas Bruņoto spēku darbības rezultātā ienaidnieks zaudēja 201 karavīru, 12 tankus T-72 un 18 automobiļu bruņutehnikas vienības. Tika iznīcināta smagā ugunsmetēju sistēma "Solncepjok", zenītraķešu komplekss "Buk-M3", piecas haubices "Msta-B", pašgājēja haubice "Akacija", divas pašgājējas artilērijas iekārtas un trīs mobilie mīnmetēji.

Tika likvidētas sešas ienaidnieka munīcijas noliktavas Berislavas, Heničeskas un Hersonas rajonos, kā arī 331.izpletņlēcēju desanta pulka un 56.desanta trieciena pulka komandpunkti.

Zelenskis: Krievija grib, lai pasaule izdarītu trīs kļūdas

Krievija grib, lai pasaule izdarītu trīs kļūdas: pierastu pie kara, samierinātos ar karu un aizmirstu par karu, trešdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzrunājot Venēcijas kinofestivāla dalībniekus.

"Godājamie Venēcijas kinofestivāla dalībnieki un viesi! Es novērtēju iespēju šodien vērsties pie jums un izstāstīt mūsu stāstu - par Ukrainu, tās tautu un karu, kuru Krievija īsteno pret mums 189 dienas. Šis stāsts ir ārpus konkursa un ārpus cilvēcības un veselā saprāta. Drāma, kuras pamatā ir reāli notikumi, kuru iemieso dzīvē reāli briesmoņi, slepkavas, bendes, teroristi. Traģēdija nevis Morikones ģeniālās mūzikas pavadījumā, bet sprādzienu, šāvienu, gaisa trauksmes sirēnu nejauko skaņu pavadījumā. Šausmas, kas ilgst nevis 120 minūtes, bet 189 dienas. 189 dienas kara, kas notiek Ukrainā un no kura it kā esot nogurusi Eiropa un pasaule. Tā saka Krievija. To grib Krievija. To mēģina panākt Krievija. Primitīvs sižets trīs ainās, lai pasaule izdarītu trīs dramatiskas kļūdas: pierastu pie kara, samierinātos ar karu, aizmirstu par karu. Šim nodomam nekad nevajag īstenoties dzīvē," sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents paziņoja, ka nogurums no Krievijas sāktā kara ir liels risks visai pasaulei. Viņš atzina, ka agresorvalsts ir stratēģiska problēma un ka to vajag risināt.