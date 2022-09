Ukraina var paļauties uz Itālijas atbalstu, pauž Meloni

Ukraina var paļauties uz Itālijas jaunās valdības atbalstu, vēstījumā prezidentam Volodimiram Zelenskim sacīja Džordžija Meloni, kura, visticamāk, kļūs par Dienvideiropas valsts nākamo premjeri.

"Jūs zināt, ka varat paļauties uz mūsu lojālo atbalstu Ukrainas tautas brīvības mērķim. Esiet stiprs un saglabājiet savu ticību nelokāmu!" mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja Meloni. Itālijas politiķe atbildēja uz Zelenska apsveikumu saistībā ar viņas partijas uzvaru svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās, raksta "Kyiv Post".

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦