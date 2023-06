Ukrainas spēki pašlaik mēģina veikt ārkārtīgi sarežģītu taktisko operāciju – frontālu uzbrukumu labo sagatavotām aizsardzības pozīcijām, skaidro ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Tas nav nekāds pārsteigums, ka sākotnējos uzbrukumos pret dažiem no labāk sagatavotajiem okupantu spēkiem Ukrainas armija cieš zaudējumus, uzsver analītiķi. Tomēr pēc tā vēl nevar spriest par visu turpmāko operācijas gaitu.