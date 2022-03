Ukraina ziņo par 12 000 kritušiem okupantu karavīriem. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā, kura laikā tiek terorizēti bombardēti civiliedzīvotāji, ilgst jau gandrīz divas nedēļas. Kijeva turpina uzstāt uz nepieciešamību slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, lai pārtrauktu Maskavas dominanci gaisā un civilās infrastruktūras bombardēšanu. Krievija neapstāsies Ukrainā, brīdina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Turpinām sekot notikumiem kara 13. dienā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (13. diena)

Sumi Ukrainas spēku rokās nonācis nebojāts Krievijas tanks, turklāt krāsojums uz sāna liecina, ka tas piedalījies militārajās parādēs. https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/videos/4891766400910257/&show_text=0&width=268

Ukrainas eksprezidents Viktors Janukovičs aicinājis pašreizējo Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski beigt cīnīties. Prokremliski noskaņotais Janukovičs, kurš dzīvo Krievijā kopš zaudēja amatu 2014. gadā, lūdz Zelenski “pārvarēt savu lepnumu” un apturēt karu. Janukoviča vēstule Zelenskim publicēja Krievijas medijos. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1501112603132968960

Ukraina ziņo par Krievijas spēku zaudējumiem kopš invāzijas sākuma: Vairāk nekā 12 000 okupantu karavīru ir krituši. Vakar tika ziņots par aptuveni 11 000. Iznīcināti vairāk nekā 300 tanki, kā arī 1036 bruņu kaujas mašīnas, teikts paziņojumā. Šie ir Ukrainas sniegtie dati un šobrīd nevaram pārliecināties par to precizitāti. https://twitter.com/dsszzi/status/1501110070993637379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501110070993637379%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-latest-news-war-vladimir-putin-zelenskyy-ceasefire-only-50-uk-visas-live-updates-12541713

Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless šorīt atkal apspriedis jautājumu par lidojumu aizlieguma zonas izveidi virs Ukrainas. Viņš uzsvēra, ka Apvienotā Karaliste neatbalsta šādas zonas izveidi. Viņš norāda, ka lidojumu aizlieguma zona neietekmēs ne Krievijas raķetešu, ne artilērijas uzbrukumus. Tāpat ministrs skaidroja, ka šādas zonas izveide arī apturētu Ukrainas lidmašīnu lidojumus. "Ja mums ir lidojumu aizlieguma zona, neviens nelido," sacīja Voless. (BBC)

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ziņām, ka ASV varētu aizliegt Krievijas jēlnaftas importu tās iebrukuma Ukrainā dēļ. https://www.delfi.lv/bizness/pasaule/akciju-cenas-kritas-naftas-cenas-aug-bazas-par-iespejamu-asv-aizliegumu-importet-krievijas-naftu.d?id=54128936

Uzbrukumos Sumi pilsētai un tās apkārtnes priekšpilsētām pagājušajā vakarā nogalināti vairāk nekā 10 cilvēki, paziņoja Ukrainas militārpersona. Starp bojāgājušajiem ir arī bērni. (Sky News)

Ukraina šajos grūtajos laikos tiek atbalstīta visdažādākajos veidos. https://www.delfi.lv/kultura/news/art/no-parizes-lidz-sidnejai-ielu-makslinieki-visa-pasaule-velta-darbus-ukrainai.d?id=54127510

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma 24. februārī vismaz 1,2 miljoni bēgļu ir šķērsojuši, dodoties uz Poliju, otrdien ziņoja Polijas robežsardze. Robežsardzes dati liecina, ka pirmdien vien robežu šķērsoja 141 500 bēgļu. (CNN)

Odesas operas nams - 1942. gadā un šobrīd... https://twitter.com/KyivPost/status/1500751560166588416

Latvijas iedzīvotājiem virtuālais asistents jeb bots ļauj atrast labāko veidu, kā katrs varam palīdzēt Ukrainai. Savukārt Ukrainas bēgļiem tas vienkārši un ātri ļauj noskaidrot svarīgāko informāciju par palīdzības iespējām un uzturēšanos Latvijā, lai tā nebūtu jāmeklē interneta plašumos. https://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/radits-virtualais-asistents-kas-apkopo-informaciju-par-atbalsta-iespejam-ukrainai.d?id=54128700

Šodien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis attālināti uzrunās britu parlamenta deputātus, raksta BBC.

Ļvivas mērs otrdien paziņoja, ka pilsētai ir grūtības nodrošināt pārtiku un mājokli aptuveni 200 000 ukraiņu, kuri uz turieni aizbēga no kara plosītajām valsts daļām. (CNN)

Iebrukums Ukrainā krieviem "neveicas īpaši labi", intervijā ar mediju "Sky News" izteicies Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Voless. Viņš sacīja, ka lielākais upuris līdz šim, iespējams, ir Krievijas karavīri, kurus, viņaprāt, "pievīluši šausminošie [Krievijas spēku] vadītāji, šausminošā vadība un plāni". Voless piebilda, ka tagad jāskatās, vai Kremlis atzīs lielos zaudējumus. Voless sacīja, ka Krievija "kļūst izmisusi", jo tai sākušās "reālas loģistikas problēmas".

Poļu brīvprātīgie izrāda sava darba rezultātu Ukrainā. https://www.facebook.com/oleksandr.aronets/videos/469221064938275/&show_text=0&width=560

Jaunākā izlūkošanas informācija, ko publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Londona norāda, ka kopš februāra beigām ir ievērojami pastiprinājušās Krievijas apsūdzības, ka Ukraina izstrādā kodolieročus vai bioloģiskos ieročus. Šie Maskavas izplatītie naratīvi pastāvot jau ilgstoši, bet pašlaik, iespējams, tie tiek pastiprināti kā daļa no retrospektīva attaisnojuma Krievijas iebrukumam Ukrainā, skaidro ministrija. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501077805093822467

ASV vēstniecība Ukrainā otrdien paziņoja, ka drošības situācija visā Ukrainā "turpina būt neprognozējama", brīdinot ASV pilsoņus, kuri cenšas bēgt, ka apstākļi uz katra robežas punkta "var ļoti ātri mainīties". Vēstniecība arī atgādināja saviem pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju, kā iemeslu minot "patvaļīgu likumu izpildi, aizturēšanas risku, Krievijas militāro uzbrukumu kaimiņvalstij Ukrainai un Krievijas militāro spēku palielināšanos Baltkrievijā pie Ukrainas robežas". (CNN)

Pirms Krievijas iebrukuma sākuma sociālajos tīklos klīda attēli, ka Krievijas spēki savus tankus aprīko ar režģiem, lai tāda veidā pasargātu tos no prettanku raķetēm “Javelin” un dronu uzbrukumiem. Režģi gan izrādījušie neefektīvi aizsardzības līdzekļi. Par šo tēmu pasmejas interneta jokdari. Attēlā virs tanka torņa iemontēts batuts. “Plusi: vieglāks, paceļ morāli (var palēkāt). Mīnusi: joprojām nedarbojas.” https://twitter.com/MENAConflicted/status/1500924143369400321 https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukrainas-pierobeza-sapulcinatie-tanki-sagatavoti-dronu-un-javelin-uzbrukumiem.d?id=53825567

61 gadu vecs skots no Edinburgas ieradies Kijevā aizstāvēt Ukrainu pret Krievijas iebrukumu. https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501058932781027329

Kremļa karš Ukrainā, nespējot ātri sasniegt diktatora Putina mērķus, arvien vairāk tiek vērsts pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Vienlaikus militārās neveiksmes un pretkara noskaņojums daļā Krievijas sabiedrības ir licis Maskavai pievilkt grožus iekšzemē, vēl vairāk ierobežojot medijus. Ir pieņemts jauns likums, kas paredz līdz 15 gadiem ilgu cietumsodu par “Krievijas armijas diskreditēšanu”. Kremļa uzsākto “specoperāciju” Ukrainā aizliegts saukt par karu, uzbrukumu un invāziju. Krievijā bloķēti Rietumu ziņu mediji, kā arī sociālais medijs “Facebook”, ievērojami ierobežojot informācijas par karu apriti Krievijā. Kopš iebrukuma sākuma par piedalīšanos pretkara protestos Krievijā aizturēti vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Krievija arvien vairāk tiek izolēta no pārējās pasaules ar smagām sankcijām, uzņēmumu aiziešanu no Krievijas tirgus un Krievijas izslēgšanu no dažādām sporta un citām organizācijām.

“Mēs iznīcināsim ienaidnieku uz katra centimetra Ukrainas zemes katrā mūsu pilsētā, katrā ciemā, mežā un laukā. Par katru bērnu, sievieti, sirmgalvi, sagrauto ēku, ielu, pat šķūni mēs jūs apšausim kā trakus suņus. Slava Ukrainai!” video saka sievietes, kuras nolēmušas palikt valstī un pievienoties bruņotajai cīņai pret okupantiem. https://twitter.com/dsszzi/status/1501041523361816582?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501041523361816582%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-nuclear-nato-kyiv-zelenskiy-live-updates-12541713

Naktī uz otrdienu Sumi no Krievijas uzlidojumā sagrautas dzīvojamās mājas glābēji atbrīvojuši dzīvu sievieti. Taču deviņi cilvēki, tostarp divi bērni, ir gājuši bojā. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/681800109926439/&show_text=0&width=560

Ne visi civiliedzīvotāji bēg no Ukrainas. Daudz paliek un dažādos veidos palīdz cīņā pret okupantiem. Attēlā sievietes Ļvivā apgūst pamatprasmes darbā ar ieročiem. (AP/Scanpix/LETA)

Ukrainas spēki ar dronu “Bayraktar” iznīcinājuši vēl vienu Krievijas iebrucēju pretgaisa aizsardzības sistēmu “Buk”, ziņo UNIAN.

Pirmdien vakarā pēc Krievijas aviācijas uzlidojumiem aizdegušās naftas bāzes Žitomirā un Žitomiras apgabala Černjahovā. ("Liga.net")https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/841055556853039/&show_text=0&width=261

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ikrīta paziņojumā raksta, ka okupanti ir demoralizēti un arvien biežāk nodarbojas ar marodierismu. Harkivas, Sumu, Čerņihivas un Kijevas apgabalos okupantu kontrolētajās teritorijās tiek fiksētas laupīšanas, vardarbīgas darbības pret iedzīvotājiem, civilo ēku sagrābšana, lauksaimniecības angāru izmantošana militārās tehnikas novietošanai, ugunspunktu izvietošana blīvi apdzīvotos rajonos un civilās infrastruktūras objektos. Hersonas un Mikolajivas apgabalos okupanti izmanto psiholoģiskās cīņas vienības, lai iedarbotos uz vietējiem iedzīvotājiem. Izveidotas līdz 10 psiholoģiskās cīņas taktiskās grupas ar uzdevumu veikt propagandas darbu.

Krievija atkal sola pulksten 10.00 pēc Maskavas laika atvērt humānos koridorus civiliedzīvotāju evakuēšanai no Kijevas, Čerņihivas, Sumi, Harkivas un Mariupoles. Vairums piedāvāto evakuācijas maršrutu ir uz Krievijas teritoriju. Iepriekš Kijeva kritizēja šādu Maskavas pieeju. Visi iepriekšējie evakuācijas mēģinājumi izgāzās, pusēm vainojot vienai otru pamiera neievērošanā. (BBC)

Pasaules banka apstiprinājusi ārkārtas finansējumu 723 miljonu dolāru apmērā, lai palīdzētu Ukrainas valdībai izmaksāt budžeta darbinieku algas, pensijas un pabalstus, ziņo BBC. Finansējumu šai palīdzībai sniegusi Lielbritānija, Nīderlande, Zviedrija, Dānija, Latvija, Lietuva un Islande. Pasaules banka arī sola tuvāko mēnešu laikā Ukrainai un kaimiņvalstīm piešķirt vēl trīs miljardus dolāru.

Sumu apgabala administrācijas deputāts Dmitro Živickis publicējis video, kur esot redzama ar dronu “Bayraktar” iznīcināta Krievijas spēku tehnika.

Ukraina nolēmusi atsaukt savus miera uzturētājus no visām misijām pasaulē, lai stiprinātu valsts aizsardzību. Par tādu prezidenta lēmumu paziņojis Prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Andrejs Sibiga. (Liga.net)

Krievija pēc iebrukuma Ukrainā ir kļuvusi par valsti, pret kuru noteikts vislielākais sankciju skaits, šai ziņā apsteidzot Irānu, Sīriju un Ziemeļkoreju. (LETA)

Krievija pēdējās diennakts laikā ir pārgrupējusi spēkus uzbrukumam Kijevai un plāno tajā iesaistīt kadiroviešus (čečenu formējumu karavīrus) un bijušos algotņu grupas "Vagner" locekļus, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs. (LETA)

Austrālija ievieš papildu sankcijas Krievijai. Tās vērstas gan pret amatpersonām, gan propagandistiem. Šīs sankcijas arī mērķtiecīgi virzītas pret Krievijas bruņotajiem spēkiem, augsta ranga militārajiem komandieriem, vēsta BBC.

Krievija piedraudējusi, ka var pārtraukt gāzes piegādes Eiropai pa gāzesvadu “Nord Stream 1”. Šāds iespējamais solis saistīts ar “nepamatotām apsūdzībām pret Krieviju par enerģijas krīzi Eiropā” un vēršanos pret jaunā gāzesvada “Nord Stream 2” atvēršanu, paziņoja Krievijas premjera vietnieks Aleksandrs Novaks. “Bet pagaidām mēs nesperam šādu soli,” viņš piebilst. Viņš arī brīdina, ka naftas cenas sasniegs 300 dolārus par barelu, ja ASV un tās sabiedrotie pārtrauks Krievijas naftas importu. Analītiķi norāda, ka Novaka aplēses ir pārspīlētas un cena drīzāk būtu ap 200 dolāriem par barelu, ja tiktu apturēts viss Krievijas naftas eksports. Krievija ir pasaules trešais lielākais naftas ražotājs, bet lielākais eksportētājs, nodrošinot Eiropas Savienību ar 40% tās gāzes un 30% naftas. (Sky News).

