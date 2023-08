Ukrainai būs pietiekamas degvielas rezerves ziemas periodam, prognozē Lielbritānija

Neraugoties uz pastāvīgo kara radīto spiedienu, Ukrainas centieni veidot degvielas krājumus, visticamāk, būs sekmīgi, nodrošinot pietiekamas degvielas rezerves tuvojošās ziemas periodā, teikts jaunākajā ziņojumā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Ukraina ir efektīvi mobilizējusi savu resursu ieguves nozari, lai saglabātu to pieejamību, nodrošinot nepārtrauktu ogļu piegādi termoelektrostacijām un siltumenerģijas stacijām ziemā, un ievērojami gāzes krājumi nodrošina papildu rezervi, ziņo Londona.

Neraugoties uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kas, visticamāk, turpināsies arī šoziem, Ukraina pagājušajā ziemā pierādīja, ka tai ir kvalificēts darbaspēks un zināšanas, kas nepieciešamas elektrotīkla ekspluatācijai un uzturēšanai pat kara apstākļos, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 August 2023

