Ukrainai izdevies gūt panākumus Bahmutas flangos, ziņo britu izlūki

"Vagner" algotņu grupējuma spēki turpina pakāpeniski panākt ukraiņu pozīciju pārvarēšanu Bahmutas pilsētas centrā. Tomēr pēdējo četru dienu laikā Ukrainas spēki ir panākuši taktisku progresu, stabilizējot Bahmutas flangus sev par labu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Līdzās virzībai uz pilsētas dienvidiem, Ukrainas uzbrukumi ir atspieduši Krievijas frontes līniju atpakaļ uz pilsētas ziemeļrietumiem. Tas, visdrīzāk, ir ļāvis Ukrainas spēkiem atjaunot drošāku galvenā piegādes ceļa 0506 izmantošanu, norāda Lielbritānijas ministrija.

Ukraina aiztur Krievijas virzību uz rietumiem pa Donecas un Donbasa kanāla līniju, pārvēršot ūdensceļu par šķērsli kā daļu no dziļas aizsardzības zonas ap Časivjaras pilsētu, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2023.

