Ukrainai piegādāts pirmais ASV militārās palīdzības sūtījums

Ukrainai naktī uz sestdienu piegādāts pirmais no vairākiem paredzētajiem ASV militārās palīdzības sūtījumiem, tviterī paziņojusi ASV vēstniecība Kijevā.

Ukrainas galvaspilsētas lidostā nolaidusies ASV kravas lidmašīna ar 90 tonnu kravu, kurā ir Ukrainas aizstāvjiem paredzēts letāls bruņojums, tai skaitā munīcija, teikts paziņojumā.

"Šis sūtījums līdz ar 2,7 miljardiem [dolāru] kopš 2014. gada apliecina ASV gatavību palīdzēt Ukrainai pastiprināt savas aizsardzības spējas pieaugošās Krievijas agresijas apstākļos," uzsvērusi vēstniecība.

Krievijai savelkot lielus spēkus un militāro tehniku pie Ukrainas robežām, Rietumos pieaudzis satraukums par nopietna militārā konflikta iespējamību Eiropā.

