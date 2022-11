Ukrainai, visticamāk, ļaus piekļūt sprādziena vietai Polijā

Polijas prezidenta ārpolitikas padomnieks Jakubs Kumohs paziņojis, ka Ukrainai, visticamāk, tiks ļauts piekļūt ciematam Polijā, kur raķetes triecieni nogalināja divus cilvēkus, raksta medijs "Reuters".

Varšava šobrīd ziņo, ka pierādījumi no notikuma vietas liecina, ka sprādzienu izraisīja Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma. Kijiva šādu informāciju noliedz, sakot, ka tai ir pierādījumi par Krievijas iesaisti.

Polijas prezidents Andžejs Duda 16.novembrī skaidroja, ka Ukrainai būs nepieciešama abu valstu, kas vada izmeklēšanu, Polijas un ASV piekrišana, ja tā vēlas iesaistīties izmeklēšanā.

"Uz vietas ir poļu-amerikāņu izmeklēšanas komanda. Ukraiņi lūdza piekļuvi izmeklēšanas vietai. Ja abas puses piekritīs un, cik man zināms, iebildumu no ASV puses nebūs, šādu piekļuvi Kijiva varētu iegūt diezgan drīz," paziņoja Kumohs, informē "Reuters".

Polijas Nacionālās drošības biroja vadītājs arī paziņoja, ka, cik viņam zināms, Polijas prezidents neiebilst pret Ukrainas novērotāju ierašanos notikuma vietā.

Kumohs sacīja, ka Polijai ir video liecības par sprādzienu. "Ir materiāli, bet es negribētu runāt par šo video materiālu saturu, ko redzēju klasificētā veidā, bet, protams, ja premjers šādu informāciju sniedza, šādi materiāli eksistē."

Padomnieks sacīja, ka no raķešu gruvešiem, krātera dziļuma un izmantotā degvielas daudzuma ir iespējams aprēķināt, no kurienes raķetes izšautas. Kumohs citas detaļas par pierādījumu saturu nesniedza. Viņš sacīja, ka vēlas, lai vispirms ar šiem materiāliem iepazīstas ukraiņi.

Polija uzskata, ka triecienu radījusi veca padomju laika raķete, ko izmanto gan Krievija, gan Ukraina.

Lai gan Varšavai un Kijivai atšķiras viedokļi, no kuras vietas tika raidītas raķetes, abas valstis un citi Rietumu sabiedrotie, uzskata, ka Krievija ir pie vainas šim incidentam.

"Krievijas pusei jāapzinās draudi, ko tā rada, bombardējot, burtiski vairāku desmitu kilometru attālumā no Polijas robežas. Jebkura raķete, vai nu no Krievijas puses, vai no Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām, var nolaisties svešas valsts teritorijā, šajā gadījumā Polijā," sacīja Polijas ģenerālkonsuls Ņujorkā Adrians Kubickis.