Ukrainas armija atbrīvojusi Urožaini

Ukrainas karavīri pretuzbrukuma laikā no Krievijas okupantiem atbrīvojuši Doneckas apgabala Urožaini, vēsta aģentūra UNIAN.

"Urožaini atbrīvoja. Mūsu aizstāvji ir nostiprinājušies uz robežām. Uzbrukums turpinās," paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

It’s official: Urozhaine is liberated. Never forget the price paid for this 🇺🇦 pic.twitter.com/K16fO6IGrZ