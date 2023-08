Ukrainas armija guvusi panākumus pie Robotines un Mala Tokmačkas

Ukrainas armija guvusi zināmus panākumus pie Robotines un Mala Tokmačkas, Zaporižjas apgabalā, pirmdien paziņojusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mūsu vienības guva panākumus uz dienvidaustrumiem no Robotines un uz dienvidiem no Mala Tokmačkas," vietnē "Telegram" paziņoja Maļara. Viņa sacīja, ka krievu iebrucēji veltīgi centušies atgūt zaudētās pozīcijas uz austrumiem no Robotines.

Krievijas armija atrodas aizsardzībā uz Zaporižjas un Hersonas asīm.

Krievijas karaspēks turpina apšaudīt Ukrainas militārās pozīcijas un civilos objektus Zaporižjas, Hersonas un Mikolajivas apgabalos.

Maļara iepriekš norādīja, ka no Ukrainas bruņotajiem spēkiem dienvidos nav sagaidāma strauja virzība uz priekšu, jo, neraugoties uz spēcīgiem uzbrukuma un aizsardzības centieniem no Ukrainas armijas puses, ienaidniekam joprojām ir pārsvars gaisā, vairāk karavīru un ieroču.

Ukrainas karaspēks atbrīvojis trīs kvadrātkilometru teritoriju pie Bakhmutas, bet nav guvis ievērojamus panākumus dienvidu frontē, pirmdien paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

"Ir atbrīvoti vēl trīs kvadrātkilometri [pie Bahmutas]. Pavisam kopš ofensīvas sākuma atbrīvoti 43 kvadrātkilometri Bakhmutas apkārtnē," televīzijā sacīja Maļara.

"Dienvidos situācija nav būtiski mainījusies. Mūsu aizstāvji turpina virzīties uz priekšu Berdjanskas un Melitopoles sektoros," piebilda Maļara.

Jau ziņots, ka pretuzbrukumu Krievijas karaspēkam Ukrainas spēki sāka jūnijā.