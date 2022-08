Ukrainas armija Hersonas apgabalā iznīcinājusi krievu munīcijas noliktavu un izpletņlēcēju pulka komandpunktu, trešdien ziņo operatīvais štābs "Dienvidi".

Diennakts laikā likvidēti 35 krievu iebrucēji, sešas bruņutehnikas un autotehnikas vienības, ieskaitot tanku T-72 un mobilo komandpunktu.

Ukrainas aviācija veikusi septiņus uzlidojumus pretinieka pozīcijām, bet zenītartilēristi notriekuši krievu izlūkošanas bezpilota lidaparātu.

Krievija sākusi Zaporižjas AES pieslēgšanu Krimai

Krievija ir sākusi reailizēt plānu, kas paredz atslēgt Zaporižjas AES no Ukrainas energosistēmas un to pieslēgt Krievijas energosistēmai Krimā, paziņoja Ukrainas valsts uzņēmuma "Energoatom" prezidents Petro Kotins.

Viņš paskaidroja, ka Krievija mēģinās atslēgt no Zaporižjas AES okupētos Ukrainas dienvidu reģionus, bet pēc tam to savienot ar elektrotīklu no Krimas.

"[Krievijas uzņēmuma] "Rosatom" personāls ir nosūtījis uz staciju īpašu programmu Zaporižjas AES pārslēgšanai uz Krimu. Šīs programmas priekšnoteikums ir Zaporižjas AES sakaru līniju ar Ukrainas energosistēmu sabojāšana. Lai pārslēgtu Zaporižjas AES uz Krimu, tai jānodzēš visi Ukrainas dienvidi - Hersonas un Zaporižjas apgabalu okupētās daļas. Tas ir ierakstīts programmā. Pēc tam viņi sāks atjaunot elektroapgādi šajos apgabalos no apakšstacijas Džankojā, pakāpeniski nonāks līdz Kahovkas HES, bet pēc tam atkal iedarbinās Zaporižjas AES," sacīja Kotins.

Pēc tam Zaporižjas AES vairs nevarēs pievienot Ukrainas energosistēmai un tā paliks uz Krievijas frekvences. "Tas ir viņu plāns, un viņi ir sākuši to realizēt," rezumēja Kotins.

Viņš sacīja, ka atbilstoši šim plānam trīs dienu laikā ir sabojātas trīs Zaporižjas AES sakaru līnijas.

Krievijas karaspēks kopš marta sākuma kontrolē Zaporižjas AES, kas ir lielākā Eiropā, bet tur turpina strādāt Ukrainas personāls.

Krievijas karaspēks 5.augustā četras reizes apšaudīja Zaporižjas AES, trāpot augstsprieguma sakaru līnijai, kas tika bojāta, un vienā no energoblokiem iedarbojās avārijas aizsardzība. Šis bloks tagad ir atslogots un atslēgts no energotīkla.

Krievu okupācijas administrācijas vadītājs Zaporižjas apgabalā Jevhens Balickis otrdien paziņoja, ka Krievijas karaspēks uzstāda pretgaisa aizsardzības sistēmu Zaporižjas AES.