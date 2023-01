Ukrainas armija ir pametusi Soledaru, ziņo Lielbritānija

Līdz 16. janvāra beigām Ukrainas spēki bija atkāpušies no Donbasa apgabala pilsētas Soledaras, kontroli tur iegūstot Krievijas bruņotajiem spēkiem un "Vagner" grupējumam, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona raksta, ka Ukrainas spēki, visticamāk, ir izveidojuši jaunas aizsardzības līnijas uz rietumiem no Soledaras.

Krievijas virzība uz Soledaru galvenokārt sastāvēja no "Vagner" spēkiem, un tā bija atbalsta operācija, kuras mērķis bija eventuāli aplenkt Bahmutas apkaimi. Viens no diviem galvenajiem Ukrainas piegādes ceļiem uz Bahmutu tagad ir pakļauts pieaugošam spiedienam, norāda Lielbritānijas ministrija.

Attēli liecina, ka kopš 2023. gada janvāra sākuma Bahmutas dienvidos un austrumos joprojām tiek veikta intensīva artilērijas bombardēšana. Ukrainas spēki gandrīz noteikti turpina aizstāvēties pret Krievijas spēkiem pilsētas nomalē, noslēgumā ziņo britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 January 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/fR17j1ajCd

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0qGka78nEd

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023