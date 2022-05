Ukrainas armija pēc pusotra mēneša sasniegs savu kaujas gatavības maksimumu

Ukrainas un rietumu analītiķu aplēses liecina, ka pēc pusotra vai diviem mēnešiem Ukrainas armija sasniegs savas kaujas gatavības maksimumu, paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs.

Intervijā Markam Feiginam "YouTube" kanālā "Feigin Live" Arestovičs teicis, ka pašlaik Krievijas uzdevums ir pēc iespējas vairāk aizkavēt Ukrainas Bruņoto spēku pārapbruņošanos.

Viņš klāstījis, ka Krievijas galvenā tēze ir, ka karš ir jāizbeidz un labākais veids, kā to izdarīt, ir demilitarizēt Ukrainas Bruņotos spēkus. "Viņu uzdevums ir samazināt ieroču piegāžu tempus," piebildis Arestovičs.

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks norādījis, ka Krievijā kā "diženu uzvaru" Kremlis grib pasniegt pagaidu Mariupoles sagrābšanu un ieiešanu Luhanskas apgabala robežās, "kas nenotiks".

Arestovičs paudis, ka Krievija aktīvi izmanto savu ietekmi uz Eiropas Savienības valstu valdībām ar mērķi pārliecināt valdības, ka "Krievija un Rietumi ir vienojušies, bet Ukraina ir vienīgā, kas nevēlas mieru".

Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos, pastiprinot centienus ieņemt Luhanskas apgabalu un virza savus spēkus uz ziemeļiem no Harkivas.

ASV bāzētās domnīcas "Institute for the Study of War" (ISW) analītiķi lēš, ka Krievija plāno jaunu uzbrukumu ar mērķi okupēt Hersonas apgabala ziemeļu daļu un virzīties Zaporižjas apgabalā.