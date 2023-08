Ukrainas drona triecienā Novorosijskā cietis liels Krievijas desantkuģis, ziņo Kijiva

Ukrainas Drošības dienests (SBU) kopā Jūras spēkiem Krievijā Novorosijskas līcī veicis operāciju, un tās gaitā nodarīti bojājumi lielam desantkuģim, ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" piektdien apliecināja avoti SBU.

"Īpašo operāciju veica kopā ar Jūras spēkiem. Uzbrukuma rezultātā [desantkuģim] "Oļeņegorskij gorņak" izsists pamatīgs caurums, un šobrīd tas savus kaujas uzdevumus nevar veikt," sacīja aģentūras sarunbiedrs.

"Visi krievu paziņojumi par "atvairīto uzbrukumu" ir viltus ziņas," viņš piebilda.

"Video redzams, kā SBU virsūdens drons, kas ir piekrauts ar 450 kilogramiem trotila, veic triecienu ienaidnieka kuģim, kurā ir aptuveni 100 ekipāžas cilvēku," avotu SBU citē tīmekļa medijs "Ukrainska pravda".

Izdevums savā profilā tviterī publicējis melnbaltu, pēc visa spriežot, no ātrlaivas uzņemtu video, kurā redzama tās tuvošanās karakuģim. Brīdī, kad tā sasniedz kuģi, attēls pazūd.

Video of a surface drone from the SBU, loaded with 450 kg of TNT, attacking an enemy ship in Novorossiysk, where there are about 100 crew members.

As sources in the Security Service note, the special operation was conducted together with the Navy. As a result of the attack, the… pic.twitter.com/GDpTEeg2wo