Ukrainas dronu triecienos Krievijā nogalināti trīs karavīri, paziņo Maskava

Ukrainas dronu triecienu rezultātā militārajos lidlaukos Krievijas Saratovas un Rjazaņas apgabalos dzīvību zaudējuši trīs Krievijas karavīri, bet četri guvuši ievainojumus, pirmdien pavēstīja Krievijas Aizsardzības ministrija.

Savukārt Ukrainas armijas gaisa spēki pirmdienas vakarā platformā "Telegram" publicējuši divas fotogrāfijas, kurās redzamas Rjazaņas apgabalā veiktā trieciena sekas, vēsta tīmekļa izdevums "Ukrainska pravda".

Fotogrāfijās redzams bumbvedējs raķešnesējs, kam nodarīti bojājumi, un kravas automašīna, tai līdzās - asiņu peļķe.

#Russia: The first image of the results of a Ukrainian long-range strike against Dyagilevo Air base near Ryazan shows that a Russian Tu-22M3 strategic bomber received damage, along with a fuel truck.

More photos required, but the damage to the bomber appears to be minor. pic.twitter.com/P7Ke2DUFfz

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022

Additional images showing damage to the rear of the Tu-22M3 (RF-34110) bomber, loaded with a Kh-22 missile, ready for use.

The vehicle standing nearby is in fact not a fuel truck, but the APA-80 engine starting vehicle.

The bomber will not fly anywhere without serious repair. pic.twitter.com/dY7pgfC6bf

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022



"Rjazaņa. Sērojam," teikts parakstā pie fotogrāfijām, kas, spriežot pēc pievienotajiem emodži, domāts ironiski.

Kā savukārt paziņojumā apliecināja Krievijas Aizsardzības ministrija, "šā gada 5.decembrī Kijivas režīms, lai izsistu no ierindas Krievijas tālās darbības aviācijas lidmašīnas, īstenoja centienus veikt triecienus ar padomju ražojuma reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem militārajiem lidlaukiem "Djagiļeva" Rjazaņas apgabalā un "Engelsa" Saratovas apgabalā".

Kā apgalvoja Krievijas ministrija, dronus pārtvērusi pretgaisa aizsardzības sistēma. Sprādzieni it kā notikuši dronu nogāšanās rezultātā.

Esot bojāts korpusa apšuvums divām lidmašīnām, teikts paziņojumā.

Satellite photos from @ImageSatIntl showing the aftermath of the attack on the Russian Dyagilevo airbase today. The photos show burn marks near a Tu-22M3 bomber. H/t @manniefabian pic.twitter.com/582vhK2xLg — Rob Lee (@RALee85) December 5, 2022



Uzbrukumi Saratovas un Rjazaņas apgabalu lidlaukiem veikti ar diviem Ukrainas reaktīvajiem droniem, norādīja Krievijas ministrija.

Sākotnēji par uzbrukumiem ziņoja mediji, kas specializējas kriminālhronikas ziņās, oficiāli tie nebija apstiprināti.

Triecienos cietuši divi stratēģiskie bumbvedēji Tu-95, atzina ministrija.

Kā paziņoja ministrijas pārstāvis, bojājumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas.

Bāze Rjazaņas apgabala Djagiļevā atrodas 500 kilometru attālumā no frontes līnijas, bet Saratovas apgabala Engelsas bāze - 700 kilometru attālumā.

Pēc pirmajām ziņām par sprādzieniem Krievijas lidlaukos Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks tviterī ierakstīja: "Zeme ir apaļa. To atklāja vēl Galilejs. Žēl, ka Kremlī nestudēja astronomiju, priekšroku dodot galma astrologiem. Tad viņi zinātu - ja ļoti bieži palaiž kaut ko citu valstu gaisa telpā, agri vai vēlu nezināmie lidojošie objekti var atgriezties izlidošanas vietā."