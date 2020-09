Ukrainas Gaisa spēku lidmašīnas katastrofas upuru skaits pieaudzis līdz 26

Piektdien notikušās Ukrainas Gaisa spēku lidmašīnas "An-26" katastrofas upuru skaits pieaudzis līdz 26 - sestdien slimnīcā no gūtajiem apdegumiem miris viens no diviem izdzīvojušajiem, kuri paspēja izlēkt no lidmašīnas.

Kā ziņots, lidmašīna piektdien nogāzās un aizdegās, gatavojoties nolaisties militārajā lidlaukā pie Harkovas apgabala Čuhujivas pilsētas.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izsludinājis valstī sēras un devis rīkojumu līdz 25.oktobrim pārbaudīt visas Ukrainas Bruņoto spēku militārās tehnikas stāvokli un visus Ukrainas aizsardzības kompleksa iepirkumus, kā arī uz katastrofas izmeklēšanas laiku apturēt "An-26" lidojumus.

"Mēs gribam saņemt pilnīgu statistiku attiecībā uz lidmašīnām, helikopteriem, uz visu mūsu tehniku," viņš sacījis žurnālistiem telekanālā "Ukraina-24".

Sestdien prezidents apmeklējis katastrofas vietu un apliecinājis, ka lidmašīnā atradās 27 cilvēki - apkalpes locekļi un Harkovas Nacionālās Gaisa spēku universitātes kursanti un virsnieki.

Sākotnēji tika ziņots par 28 cilvēkiem lidmašīnā, bet vēlāk tika noskaidrots, ka viens kursants uz lidojumu nebija ieradies.

Zelenskis slimnīcā apciemojis arī vienīgo izdzīvojušo, kas pēc izlēkšanas no lidmašīnas mēģinājis palīdzēt apdzēst sava biedra aizdegušās drēbes.

Katastrofas cēlonis vēl nav noskaidrots. Sākotnēji tika ziņots, ka atteicies darboties viens no lidmašīnas dzinējiem, bet vēlāk aizsardzības ministrs Andrijs Tarans šo informāciju noliedza, norādot, ka runa ir par citu tehnisku bojājumu, iespējams, kādā sensorā. Viņš piebildis, ka galīgos secinājumus varēs izdarīt, izanalizējot "melnās kastes", kas joprojām atrodas lidmašīnā.

Kā vēsta Ukrainas mediji, "melno kastu" analīze sāksies tikai pēc visu katastrofas upuru identificēšanas, kas varētu ilgt divas trīs nedēļas.

Pēc ministra teiktā, pie stūres treniņlidojuma laikā atradies pieredzējis lidotājs instruktors, bet kursanti pēc kārtas sēdušies blakus krēslā, lai apgūtu lidmašīnas vadības iemaņas.

Ukrainas Drošības dienests (SBU) paziņojis, ka lidmašīna veikusi treniņlidojumu, bet kursanti nav piedalījušies tās vadīšanā.

Tarans atzinis, ka lidmašīna būvēta pirms 43 gadiem, bet norādījis, ka tās dzinēja resursus bez atjaunošanas drīkstētu izmantot vēl trīs gadus.

Katastrofas vieta atrodas apmēram 40 kilometrus no Krievijas robežas Ukrainas austrumos, bet ārpus tur notiekošās karadarbības zonas.