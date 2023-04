Ukrainas hakeri no Krievijas aktīvista profila sapirkuši intīmpreces 25 tūkstošu vērtībā

Ukrainas aktīvisti paziņoja, ka uzlauzuši Krievijas militārā brīvprātīgā Mikhaila Lučina interneta veikalu un sapirkuši intīmās rotaļlietas 25 tūkstošu dolāru vērtībā. Medijs "Politico" vēsta, ka Lučins vairākkārt internetā iegādājies dronus Krievijas militārajām vajadzībām.

Ukrainas hakeru grupa "Kiberpretestība" ("Cyber Resistance") paziņoja, ka uzlauzuši Lučina "Aliexpress" interneta veikala profilu. Lučins krājis naudu, lai nopirktu dronus, ko Krievijas karaspēks izmantotu Ukrainā.

Krievijas aktīvists bijis tuvs draugs prokrieviskajam militārajam blogerim Vladlenam Tatarskim, kuru svētdien nogalināja vienā no Sanktpēterburgas kafejnīcām.

The hacktivists of "Cyber Resistance" punished Z-volunteer Mikhail Luchin. They hacked his email and charged $25,000 worth of adult toys to his card, which is linked to AliExpress. He planned to spend the money to buy #drones for the #Russian #army.

More: https://t.co/vWk8nOrLfp pic.twitter.com/HalvLT9jMM