Ukrainas kareivjiem izdevies atbrīvot Blagodatnes ciemu Doneckas apgabalā

Ukrainas armijas izdevies atbrīvot Blagodatnes ciemu Doneckas apgabalā, vēsta Ukrainas mediji, kā arī redzams pašu karavīru publicētajos video materiālos.

Konkrētajā video redzams kā 68. brigādes karavīri izkar Ukrainas karogu pie kādas mājas.

Jau vēstīts, ka pēdējo dienu laikā sācies ilgi gaidītais Ukrainas pretuzbrukums.

⚡️Ukrainian military reports liberating Blahodatne village in Donetsk Oblast.

Ukraine's Armed Forces' 68th separate brigade reported liberating Blahodatne and posted a video showing the Ukrainian flag being raised in the village. pic.twitter.com/hhp3yxNDI5

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 11, 2023