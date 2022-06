Ukrainas krasta aizsardzības kapacitātes neitralizējušas Krievijas spējas iegūt pārsvaru jūrā, secina Lielbritānija

Ukrainas krasta aizsardzības kapacitātes lielā mērā ir neitralizējušas Krievijas spēju izveidot kontroli jūrā un projektēt jūras spēkus Melnās jūras ziemeļrietumos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Šis elements, Londonas ieskatā, ir ietekmējis Krievijas sākotnējā iebrukuma darbības plāna realizāciju, kas ietvēra Odesas reģiona apdraudējumu no jūras.

Lielbritānija atgādina, ka 2022. gada 17. jūnijā Ukrainas spēki paziņoja, ka pirmo reizi veiksmīgi ir izmantojuši Rietumu dāvinātās pretkuģu raķetes “Harpoon”, lai īstenotu uzbrukumu pret Krievijas jūras spēkiem. Uzbrukuma mērķis gandrīz noteikti bija Krievijas jūras spēku velkonis “Spasatel Vasiliy Bekh”, kas nogādāja ieročus un personālu uz Čūsku salu (Zmijinijas salu) Melnās jūras ziemeļrietumos.

Krievijas kuģa iznīcināšana parāda, ar kādām grūtībām Krievija saskaras, mēģinot atbalstīt savus spēkus, kas ieņem Čūsku salu, raksta britu izlūki. Par šo Ukrainas veiksmīgo uzbrukumu plašāk iespējams lasīt šeit.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/caMOn7mcGv

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0HsqaxnVVy