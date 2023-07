Ukrainas ofensīvu kavē Krievijas prettanku mīnu izmantošana, ziņo Lielbritānija

Pēdējo nedēļu laikā Krievija par prioritāti ir izvirzījusi un pilnveidojusi taktiku, kuras mērķis ir palēnināt Ukrainas bruņutehnikas pretuzbrukuma operācijas Ukrainas dienvidos, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šīs pieejas pamatā ir bijusi Krievijas ļoti intensīvā prettanku mīnu izmantošana. Dažos apgabalos tās mīnu lauku blīvums liecina, ka Maskava, iespējams, ir izmantojusi daudz vairāk mīnu, nekā noteikts tās militārajā doktrīnā.

Palēninājusi Ukrainas virzību, Krievija ir mēģinājusi uzbrukt Ukrainas bruņumašīnām ar vienvirziena uzbrukuma bezpilota lidaparātiem, uzbrukuma helikopteriem un artilēriju, norāda Lielbritānijas ministrija.

Lai gan Krievija ar šo pieeju ir guvusi zināmus panākumus Ukrainas pretuzbrukuma sākumposmā, tās spēki joprojām cieš no galvenajiem trūkumiem, īpaši pārslogotajām vienībām un artilērijas munīcijas trūkuma, noslēgumā raksta britu izlūki.

