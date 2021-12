Ukrainas pierobežā sapulcinātie tanki sagatavoti dronu un 'Javelin' uzbrukumiem

Ukrainas pierobežā savilktie Krievijas tanki aprīkoti ar vairākiem kaujas lauka uzlabojumiem, kuri paredzēti Ukrainas jaunāko ieroču Turcijas piegādāto dronu "TB2 Bayraktar" un ASV piegādāto pārnēsājamo prettanku vadāmo raķešsistēmu "FGM-148 Javelin" uzbrukumu atvairīšanai, vēsta "Forbes".

Viens no raķešu atvairīšanas veidiem, kādus sākusi pielietot Krievija, ir bruņu režģa "lietussargi", kuru mērķis neesot trieciena uztveršana, bet gan raķešu novirzīšana sānis no tanka torņa.

"Lietussargi" parādījušies uz Krievijas tankiem "T-72B" un "T-72B3". Medijs, atsaucoties uz militāro analītiķu tvītiem, atzīmē, ka dažādie lietussargu modeļi liecina par eksperimentēšanu, ne to rūpniecisku standartizētu ražošanu.

What is interesting is that the different screens we've seen almost appear to have different purposes. Some can carry sandbags or other material, some are not strongly built, some cover much or little of the turret, etc. They're clearly experimenting to see if it works. https://t.co/32TXbut60h pic.twitter.com/nlhXU5th5u