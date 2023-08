Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi 30 raķetes un 27 dronus

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī notriekuši 30 raķetes un 27 dronus, paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gaisa spēki vietnē "Telegram" ziņoja, ka Krievija naktī masveidā uzbruka Ukrainas teritorijai ar raķetēm un Irānā ražotajiem trieciendroniem "Shahed-136/131".

"Pirmā uzbrukuma viļņa laikā 5.augusta vakarā ienaidnieks izmantoja 14 no jūras palaižamās spārnotās raķetes "Kalibr" un trīs no gaisa palaižamās ballistiskās raķetes "Kinžal". Pretgaisa aizsardzības vienības iznīcināja 12 no 14 "Kalibr" raķetēm. Informācija par raķetēm "Kinžal" nav izpaužama," paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Naktī Krievija turpināja uzbrukt Ukrainas teritorijai ar trieciendroniem "Shahed-136/131" no dienvidaustrumiem, raķetēm "Kalibr", ko šāva no Melnās jūras, un raķetēm "H-101/H-555", ko no Kaspijas jūras raidīja stratēģiskie bumbvedēji.

Sadarbībā ar citām Ukrainas Aizsardzības spēku vienībām Gaisa spēku pretgaisa aizsardzības vienības iznīcināja visus 27 trieciendronus "Shahed-136/131", piecas no sešām raķetēm "Kalibr" otrajā uzbrukuma vilnī un 13 no 20 raķetēm "H-101/H-555".

Kopumā no 5.augusta vakara līdz 6.augusta rītam Krievija pret Ukrainu izmantoja 70 gaisa uzbrukuma ieročus.