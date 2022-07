Ukrainas pretuzbrukums Hersonā uzņem apgriezienus, ziņo britu izlūki

Ukrainas pretuzbrukums Hersonā uzņem apgriezienus, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka Ukrainas spēki, ļoti iespējams, ir izveidojuši placdarmu uz dienvidiem no Inhulecas upes, kas veido Krievijas okupētās Hersonas ziemeļu robežu. Ukraina ir izmantojusi savu jauno tālās darbības artilēriju, lai sabojātu vismaz trīs tiltus pār Dņepru, uz kuriem Krievija paļaujas, lai apgādātu tās kontrolē esošās teritorijas.

Viens no šiem tiltiem ir 1000 metrus garais Antonivkas tilts netālu no Hersonas pilsētas, kas tika bojāts pagājušajā nedēļā. Ukraina tam atkārtoti trāpīja 27. jūlijā, un ļoti iespējams, ka tagad tas ir nelietojams, ziņo Lielbritānijas ministrija.

Krievijas 49. armija atrodas Dņepras upes rietumu krastā un šobrīd ir ļoti neaizsargāta. Tāpat Hersonas pilsēta, politiski nozīmīgākais Krievijas okupētais apdzīvotais centrs, tagad ir praktiski nošķirta no pārējām okupētajām teritorijām. Tās zaudēšana nopietni iedragās Krievijas mēģinājumus attēlot okupāciju kā veiksmīgu, noslēgumā pauž britu izlūki.

